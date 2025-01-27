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Вас ввели в заблуждение: витамин D и кальций не защитят вас от падений — что нужно знать

Здоровье

Считалось, что витамины D и кальций помогают предотвращать падения и переломы. Однако новые исследования ставят под сомнение эту гипотезу. Действительно ли эти добавки выполняют свою задачу? Если нет, то какие стратегии наиболее эффективны для снижения риска падений с возрастом?

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Новые рекомендации USPSTF

На протяжении десятилетий витамины D и кальций считались незаменимыми для укрепления костей. Витамин D способствует усвоению кальция, ключевого минерала для сохранения костной массы. Поэтому неудивительно, что пожилые люди, подверженные риску остеопороза, часто принимают эти добавки для профилактики падений и переломов.

Однако, согласно проекту рекомендаций от Рабочей группы по профилактическим услугам США (USPSTF), эти добавки не оказывают значимого влияния на предотвращение падений или переломов у людей старше 60 лет.

После анализа масштабных исследований специалисты пришли к выводу, что добавки с витамином D и кальцием имеют минимальную эффективность для данной возрастной группы, если не учитывать людей с дефицитом витамина D, остеопорозом или другими специфическими показаниями.

Почему риск падений и переломов возрастает с возрастом?

Костная масса достигает пика в 20-30 лет, а затем постепенно снижается. По словам доктора Алекса Джахангира, профессора ортопедической хирургии, с возрастом кости становятся хрупкими, что делает даже небольшие падения потенциально опасными.

Мобильность также ухудшается из-за таких состояний, как артрит и невропатия. Проблемы со зрением и побочные эффекты от лекарств, вызывающие головокружение, добавляют риска.

Ограничения добавок

Несмотря на выводы USPSTF, это не означает, что витамин D и кальций бесполезны. Эти вещества важны для общего здоровья, особенно для людей с дефицитом витамина D или низким уровнем кальция. Для таких групп добавки могут быть действительно необходимы. Однако для большинства пожилых людей с нормальными уровнями этих веществ их влияние на профилактику падений и переломов минимально.

Эффективные стратегии профилактики падений и переломов

Физическая активность

Регулярные упражнения — ключ к укреплению мышц, баланса и костной массы. Доктор Клиффорд Сегил, невролог, рекомендует силовые тренировки и упражнения с нагрузкой, которые повышают плотность костей.

Балансирующие практики, такие как тай-чи, пилатес и йога, помогают улучшить координацию, гибкость и стабильность, снижая риск падений.

Здоровая среда и другие факторы

  • Освещение и безопасность дома: устранение провоцирующих факторов, таких как скользкие ковры и неустойчивые предметы.
  • Здоровый сон: предотвращает головокружение от усталости.
  • Регулярные проверки зрения: коррекция проблем со зрением помогает избежать опасных ситуаций.

Холистический подход к профилактике

Рекомендации USPSTF подчёркивают: предотвращение падений — это не о таблетках, а о комплексной заботе о здоровье и окружающей среде.

Чтобы избежать падений и переломов, важно вести активный образ жизни, сбалансированно питаться и уделять внимание деталям повседневной безопасности. Именно эти меры делают пожилые годы здоровыми и независимыми.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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