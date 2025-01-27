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Локоны, как из рекламы, благодаря этим продуктам на праздничном столе

2:10
Здоровье

Какие праздничные блюда способствуют росту волос? Неожиданный эффект от рождественского стола — сохранение густоты и здоровья ваших локонов.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Важные продукты для здоровья волос

Индейка: суперфуд для кожи головы

Индейка — не только вкусное дополнение к рождественскому ужину, но и источник белка и витаминов группы B. Витамин B2 помогает питательным веществам лучше усваиваться в волосяных фолликулах, B5 увлажняет кожу головы, а B12 обеспечивает приток богатой кислородом крови, что улучшает состояние волос.

Орехи: энергия для фолликулов

Грецкие орехи и миндаль — настоящая кладезь витамина E, цинка и омега-3 жирных кислот. Они создают защиту от свободных радикалов, предотвращая повреждения волосяных фолликулов. Цинк стимулирует производство кератина, что укрепляет волосы. Если вы хотите ускорить рост волос и справиться с их истончением, добавьте орехи в праздничное меню.

Лосось: увлажнение и укрепление

Блинчики с копченым лососем — не только изысканное блюдо, но и идеальный способ насытить организм омега-3, селеном и витаминами. Эти вещества увлажняют кожу головы, предотвращают сухость и выпадение волос. Исследования подтверждают: женщины, употребляющие омега-3, замечают рост густоты и уменьшение выпадения волос.

Пастернак: секрет густых локонов

Этот корнеплод, богатый витамином B6, цинком и витамином E, способствует активному росту волос. B6 улучшает кератиновый слой, усиливая плотность и укрепляя структуру волос. Добавьте пастернак в рождественский рацион, чтобы увидеть эффект.

Когда нужно беспокоиться

Ежедневная потеря 50-100 волос — это нормально. Но если выпадение усилилось, это может быть признаком:

  • болезни
  • стресса
  • недостатка железа
  • резкой потери веса

Если вы заметили значительное уменьшение густоты волос, лучше обратиться к врачу.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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