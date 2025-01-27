Кофе натощак: вредная привычка, которая подрывает здоровье

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — утренний ритуал для миллионов, но неправильное употребление этого напитка может негативно сказаться на здоровье. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать, чтобы не навредить организму.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Главные ошибки, которые допускают многие

1. Пить кофе во время еды

Кофе содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению важных минералов: железа, цинка и кальция. Употребление кофе вместе с едой, особенно белковой или богатой железом, может снизить их усвояемость.

Совет: Лучше пить кофе через 40-60 минут после еды.

2. Кофе натощак

Напиток на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, что со временем может привести к гастриту и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом. К тому же, кофе усиливает перистальтику кишечника, что может вызвать дискомфорт.

Утренний уровень кортизола уже высокий, и употребление кофе без завтрака только усиливает стресс для организма.

Полезные рекомендации

Безопасная доза: старайтесь ограничиваться одной чашкой кофе в день, чтобы избежать негативного воздействия на организм.

старайтесь ограничиваться одной чашкой кофе в день, чтобы избежать негативного воздействия на организм. Без сладостей: пить кофе лучше без сахара и десертов, чтобы минимизировать нагрузку на поджелудочную железу.

пить кофе лучше без сахара и десертов, чтобы минимизировать нагрузку на поджелудочную железу. Учитывайте индивидуальные особенности: ваше состояние здоровья и уровень стресса также влияют на реакцию организма на кофе.

Правильное употребление кофе — это не только забота о вкусе, но и об организме. Следуя простым рекомендациям, можно наслаждаться любимым напитком без вреда для здоровья.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

