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Кофе натощак: вредная привычка, которая подрывает здоровье

1:43
Здоровье

Кофе — утренний ритуал для миллионов, но неправильное употребление этого напитка может негативно сказаться на здоровье. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать, чтобы не навредить организму.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Главные ошибки, которые допускают многие

1. Пить кофе во время еды

Кофе содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению важных минералов: железа, цинка и кальция. Употребление кофе вместе с едой, особенно белковой или богатой железом, может снизить их усвояемость.

Совет: Лучше пить кофе через 40-60 минут после еды.

2. Кофе натощак

Напиток на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, что со временем может привести к гастриту и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом. К тому же, кофе усиливает перистальтику кишечника, что может вызвать дискомфорт.
Утренний уровень кортизола уже высокий, и употребление кофе без завтрака только усиливает стресс для организма.

Полезные рекомендации

  • Безопасная доза: старайтесь ограничиваться одной чашкой кофе в день, чтобы избежать негативного воздействия на организм.
  • Без сладостей: пить кофе лучше без сахара и десертов, чтобы минимизировать нагрузку на поджелудочную железу.
  • Учитывайте индивидуальные особенности: ваше состояние здоровья и уровень стресса также влияют на реакцию организма на кофе.

Правильное употребление кофе — это не только забота о вкусе, но и об организме. Следуя простым рекомендациям, можно наслаждаться любимым напитком без вреда для здоровья.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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