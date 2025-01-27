Кофе натощак: вредная привычка, которая подрывает здоровье

Кофе — утренний ритуал для миллионов, но неправильное употребление этого напитка может негативно сказаться на здоровье. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать, чтобы не навредить организму.
Кофе содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению важных минералов: железа, цинка и кальция. Употребление кофе вместе с едой, особенно белковой или богатой железом, может снизить их усвояемость.
Совет: Лучше пить кофе через 40-60 минут после еды.
Напиток на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, что со временем может привести к гастриту и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом. К тому же, кофе усиливает перистальтику кишечника, что может вызвать дискомфорт.
Утренний уровень кортизола уже высокий, и употребление кофе без завтрака только усиливает стресс для организма.
Правильное употребление кофе — это не только забота о вкусе, но и об организме. Следуя простым рекомендациям, можно наслаждаться любимым напитком без вреда для здоровья.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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