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Симптомы рака лёгкого, которые вы могли пропустить

3:52
Здоровье

Онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности в России, занимая второе место в этой печальной статистике. Каждые 10 минут от рака лёгкого умирает один человек. Что делать, чтобы защитить себя и своих близких? Какие современные методы диагностики и лечения существуют? Разберём всё по порядку.

Легкие
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Легкие

Факт 1. Курение — не единственная причина рака лёгкого

Часто рак лёгкого ошибочно связывают только с курением и считают его болезнью мужчин. Однако всё чаще этот диагноз ставят некурящим женщинам. Причиной может стать генетическая предрасположенность, воздействие радона, асбеста, хронические заболевания лёгких или загрязнённый воздух. Примерно 85-90% случаев рака лёгкого всё же связаны с табакокурением, включая пассивное.

Важно помнить: группа риска включает не только курильщиков, но и тех, кто живёт или работает в неблагоприятных условиях.

Факт 2. Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Слабость, одышка, изменение характера кашля — всё это может стать поводом для обращения к врачу. На ранних стадиях болезнь часто не проявляет себя, но если появился длительный кашель, эпизоды кровохарканья, или вы просто чувствуете себя "не как обычно", это может быть сигналом.

Факт 3. Симптомы рака лёгкого схожи с другими заболеваниями

Кашель, температура или недомогание могут быть признаками других болезней, таких как бронхиты или саркоидоз. Точный диагноз ставит онколог после комплексных исследований, включая КТ с контрастом и МРТ.

Факт 4. Опасность поздней диагностики

В 70% случаев рак лёгкого выявляют на поздних стадиях, когда опухоль уже распространилась на другие органы. На начальных стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, что делает её особенно опасной. Важно проходить обследования даже без явных жалоб.

Факт 5. Ранняя диагностика спасает жизни

Низкодозная компьютерная томография (НДКТ) — метод, который позволяет выявить рак лёгкого на ранней стадии. Особенно рекомендуется курильщикам с "опытом" более 30 лет. Исследование проводится бесплатно по программе ОМС.

Факт 6. Влияние вредных привычек

Курение вейпов и других устройств также увеличивает риск развития рака лёгкого. Химические смеси могут вызывать мутации, ведущие к серьёзным заболеваниям.

Факт 7. Где найти полезную информацию

На сайте zaruku. com можно узнать индекс курильщика и получить информацию о профилактике, симптомах и лечении онкологических заболеваний. Это надёжный ресурс для пациентов и их близких.

Факт 8. Лечение рака лёгкого в России

Благодаря развитию медицины сегодня применяются радиохирургия, таргетная терапия и новейшие препараты, которые повышают шансы пациентов на выживание. Даже на четвёртой стадии возможно продление жизни на годы.

Факт 9. Поддержка близких и помощь психологов

Признание болезни — первый шаг к восстановлению. Поддержка семьи и помощь специалистов играют ключевую роль. Пациентам важно дать время пережить эмоции и настроиться на лечение.

Факт 10. Не бойтесь проверяться

Регулярные обследования, особенно для людей из группы риска, помогут вовремя выявить болезнь. Важно заботиться о себе и не игнорировать первые симптомы.

Уточнения

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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