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Что на вашей подушке может рассказать о смертельной болезни

2:10
Здоровье

Когда вы просыпаетесь утром, обращаете ли вы внимание на состояние своей подушки? Это может быть не просто след от сна. Эксперты в области здоровья предупреждают: сильная ночная потливость, оставляющая мокрые следы на постельном белье, может сигнализировать о развитии серьезного заболевания.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Что скрывают простыни

Сильное потоотделение ночью, особенно если оно происходит регулярно и без очевидных причин, — это повод задуматься. Даже при прохладной температуре в комнате мокрые простыни и ночная одежда могут указывать на проблемы со здоровьем. Один из возможных факторов — развитие онкологических заболеваний.

Почему ночная потливость так опасна

Некоторые виды рака сопровождаются потоотделением, которое усиливается без видимых причин. Например:

  • Лимфома Ходжкина
  • Лейкемия
  • Рак костей
  • Рак почки
  • Рак простаты
  • Медуллярный рак щитовидной железы

Кроме того, подобный симптом может быть вызван инфекцией, побочными эффектами лекарств или гормональными изменениями, например, при менопаузе. Однако регулярное появление этого признака — сигнал для обращения к врачу.

Когда обращаться к врачу

Если вы замечаете мокрые следы на постельном белье каждое утро, это веский повод проконсультироваться с семейным врачом. Не стоит списывать всё на стресс или окружающую температуру. На ранних стадиях многие онкологические заболевания проявляются скрыто, и сильная ночная потливость — один из признаков, который можно выявить вовремя.

Почему ранняя диагностика важна

Онкологические заболевания часто дают о себе знать лишь на поздних стадиях. Например, рак легких проявляется кашлем, а рак кишечника — кровью в кале. Ночная потливость, напротив, может сигнализировать о проблеме на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Важно помнить

Если вы замечаете этот симптом, не игнорируйте его. Ранняя диагностика может спасти жизнь.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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