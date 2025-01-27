Что на вашей подушке может рассказать о смертельной болезни

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы просыпаетесь утром, обращаете ли вы внимание на состояние своей подушки? Это может быть не просто след от сна. Эксперты в области здоровья предупреждают: сильная ночная потливость, оставляющая мокрые следы на постельном белье, может сигнализировать о развитии серьезного заболевания.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Что скрывают простыни

Сильное потоотделение ночью, особенно если оно происходит регулярно и без очевидных причин, — это повод задуматься. Даже при прохладной температуре в комнате мокрые простыни и ночная одежда могут указывать на проблемы со здоровьем. Один из возможных факторов — развитие онкологических заболеваний.

Почему ночная потливость так опасна

Некоторые виды рака сопровождаются потоотделением, которое усиливается без видимых причин. Например:

Лимфома Ходжкина

Лейкемия

Рак костей

Рак почки

Рак простаты

Медуллярный рак щитовидной железы

Кроме того, подобный симптом может быть вызван инфекцией, побочными эффектами лекарств или гормональными изменениями, например, при менопаузе. Однако регулярное появление этого признака — сигнал для обращения к врачу.

Когда обращаться к врачу

Если вы замечаете мокрые следы на постельном белье каждое утро, это веский повод проконсультироваться с семейным врачом. Не стоит списывать всё на стресс или окружающую температуру. На ранних стадиях многие онкологические заболевания проявляются скрыто, и сильная ночная потливость — один из признаков, который можно выявить вовремя.

Почему ранняя диагностика важна

Онкологические заболевания часто дают о себе знать лишь на поздних стадиях. Например, рак легких проявляется кашлем, а рак кишечника — кровью в кале. Ночная потливость, напротив, может сигнализировать о проблеме на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Важно помнить

Если вы замечаете этот симптом, не игнорируйте его. Ранняя диагностика может спасти жизнь.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

