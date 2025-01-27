Как продлить свежесть яиц: секреты хранения в домашних условиях

Желтки куриных яиц — настоящий кладезь холина, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервной системы. Этот элемент играет важную роль в формировании клеток и передаче импульсов, делая яйца одним из важнейших продуктов в рационе.
Если куриные яйца богаты холином, то перепелиные станут источником железа и магния. Эти минералы укрепляют сердечно-сосудистую систему, поддерживают артериальное давление и улучшают кислородный обмен, что важно для роста тканей и иммунитета.
Польза яиц неоспорима, но важно помнить об осторожности. Употребление сырого или недостаточно приготовленного продукта может привести к заражению сальмонеллой.
При высоком уровне холестерина рекомендуется сократить количество до 3-4 яиц в неделю и избегать жареных блюд.
Оптимальное место для хранения — полка холодильника, а не дверца, где перепады температуры могут сократить срок годности.
Температура хранения: 0…-2°C, влажность — 85-88%.
Яйца лучше хранить в оригинальной упаковке — это минимизирует потерю влаги и защищает продукт от посторонних запахов.
Важно! Не мойте яйца перед хранением. Защитная плёнка на скорлупе предотвращает проникновение бактерий. Промыть их стоит только перед приготовлением.
Срок хранения зависит от условий:
Варёные яйца сохраняются до 14 дней в холодильнике, а при комнатной температуре — не более двух дней.
Воспользуйтесь простым лайфхаком:
Погрузите яйцо в ёмкость с водой. Если оно тонет, продукт свежий, а если всплывает — использовать его не стоит.
Также обращайте внимание на внешний вид и запах. Свежий желток выпуклый, а белок плотный и прозрачный. Неприятный запах, кровяные пятна или кольца указывают на несвежесть.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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