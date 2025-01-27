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Как продлить свежесть яиц: секреты хранения в домашних условиях

2:44
Здоровье

Желтки куриных яиц — настоящий кладезь холина, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервной системы. Этот элемент играет важную роль в формировании клеток и передаче импульсов, делая яйца одним из важнейших продуктов в рационе.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Чем полезны перепелиные яйца

Если куриные яйца богаты холином, то перепелиные станут источником железа и магния. Эти минералы укрепляют сердечно-сосудистую систему, поддерживают артериальное давление и улучшают кислородный обмен, что важно для роста тканей и иммунитета.

Осторожность при употреблении

Польза яиц неоспорима, но важно помнить об осторожности. Употребление сырого или недостаточно приготовленного продукта может привести к заражению сальмонеллой.

Сколько яиц можно есть в день

  • Куриные яйца: 1-2 штуки ежедневно
  • Перепелиные яйца: 3-4 штуки

При высоком уровне холестерина рекомендуется сократить количество до 3-4 яиц в неделю и избегать жареных блюд.

Как правильно хранить яйца

Оптимальное место для хранения — полка холодильника, а не дверца, где перепады температуры могут сократить срок годности.

Температура хранения: 0…-2°C, влажность — 85-88%.
Яйца лучше хранить в оригинальной упаковке — это минимизирует потерю влаги и защищает продукт от посторонних запахов.
Важно! Не мойте яйца перед хранением. Защитная плёнка на скорлупе предотвращает проникновение бактерий. Промыть их стоит только перед приготовлением.

Сроки хранения

Срок хранения зависит от условий:

  • При 0…20°C: диетические яйца — до 7 дней, столовые — до 25 дней
  • При 0…-2°C: до 90 дней

Варёные яйца сохраняются до 14 дней в холодильнике, а при комнатной температуре — не более двух дней.

Как проверить свежесть

Воспользуйтесь простым лайфхаком:

Погрузите яйцо в ёмкость с водой. Если оно тонет, продукт свежий, а если всплывает — использовать его не стоит.
Также обращайте внимание на внешний вид и запах. Свежий желток выпуклый, а белок плотный и прозрачный. Неприятный запах, кровяные пятна или кольца указывают на несвежесть.

Советы при покупке яиц

  • Выбирайте яйца с чистой и целой скорлупой
  • Проверьте срок годности
  • Покупайте ровно столько, сколько сможете употребить, чтобы избежать порчи продукта

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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