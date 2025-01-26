Согласно новому исследованию, люди с СДВГ живут меньше

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут иметь продолжительность жизни меньше, чем люди без этого заболевания.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек у реки

Исследование опубликовано в Британском журнале психиатрии. Согласно этому исследованию, были проанализированы данные более 30 000 человек с диагнозом СДВГ, в итоге было выяснено, что люди с этим заболеванием живут меньше.

СДВГ — это расстройство нервного развития, связанное с дисбалансом нейротрансмиттеров, особенно дофамина. Это влияет на функционирование префронтальной коры головного мозга, отвечающей за исполнительные функции и способности к саморегуляции.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.



Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.



Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.

