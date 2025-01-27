Как сельдерей помогает худеть: секреты продукта

Сельдерей — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт, который может поддерживать здоровье, если знать, как правильно его использовать. Вот ключевые преимущества и возможные риски этого растения.
Сельдерей стимулирует выработку желудочного сока благодаря органическим кислотам (аскорбиновой, лимонной, щавелевой, яблочной, винной). Он защищает слизистую желудка от повреждений, препятствует росту бактерий H. Pylori, улучшает отток желчи и помогает очищать кишечник благодаря клетчатке.
Сельдерей содержит уникальные вещества, включая апигенин и лютеолин, которые:
С низкой калорийностью (16 ккал на 100 г) и высоким содержанием клетчатки сельдерей отлично подходит для тех, кто стремится снизить вес.
Лимонен, флавоноиды и другие антиоксиданты в составе сельдерея снижают окислительный стресс, что помогает организму бороться с вредными свободными радикалами и замедляет процессы старения.
Соединение 3-н-бутидфталид снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина, укрепляя здоровье сосудов и сердца.
Сельдерей полезен как для мужчин, так и для женщин. Апиол, растительный аналог эстрогена, помогает при болезненных месячных и повышает либидо. Мужчинам он улучшает качество спермы и усиливает потенцию.
Мочегонный эффект сельдерея способствует выведению мочевой кислоты, что облегчает состояние при воспалениях суставов. Витамин К помогает усваивать кальций, укрепляя кости.
Сельдерей входит в "Грязную дюжину" продуктов с высоким содержанием пестицидов. Чтобы сделать его безопаснее:
Сельдерей подходит как для сыроедения, так и для кулинарии: в салатах, рагу, бульонах или в виде свежевыжатого сока. Регулярное его употребление, с учётом дозировок и противопоказаний, поможет сохранить здоровье.
Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
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