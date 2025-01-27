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Как сельдерей помогает худеть: секреты продукта

3:27
Здоровье

Сельдерей — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт, который может поддерживать здоровье, если знать, как правильно его использовать. Вот ключевые преимущества и возможные риски этого растения.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Улучшение работы ЖКТ

Сельдерей стимулирует выработку желудочного сока благодаря органическим кислотам (аскорбиновой, лимонной, щавелевой, яблочной, винной). Он защищает слизистую желудка от повреждений, препятствует росту бактерий H. Pylori, улучшает отток желчи и помогает очищать кишечник благодаря клетчатке.

Профилактика диабета и ожирения

Сельдерей содержит уникальные вещества, включая апигенин и лютеолин, которые:

  • повышают чувствительность клеток к инсулину
  • снижают уровень глюкозы в крови
  • предотвращают накопление жира в печени

С низкой калорийностью (16 ккал на 100 г) и высоким содержанием клетчатки сельдерей отлично подходит для тех, кто стремится снизить вес.

Замедление старения

Лимонен, флавоноиды и другие антиоксиданты в составе сельдерея снижают окислительный стресс, что помогает организму бороться с вредными свободными радикалами и замедляет процессы старения.

Защита сердечно-сосудистой системы

Соединение 3-н-бутидфталид снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина, укрепляя здоровье сосудов и сердца.

Польза для репродуктивной системы

Сельдерей полезен как для мужчин, так и для женщин. Апиол, растительный аналог эстрогена, помогает при болезненных месячных и повышает либидо. Мужчинам он улучшает качество спермы и усиливает потенцию.

Укрепление костей и суставов

Мочегонный эффект сельдерея способствует выведению мочевой кислоты, что облегчает состояние при воспалениях суставов. Витамин К помогает усваивать кальций, укрепляя кости.

Возможный вред и противопоказания

  • Мочекаменная болезнь: сок сельдерея может спровоцировать движение камней.
  • Беременность и лактация: апиол в составе растения может вызвать преждевременные роды.
  • Повышенная кислотность желудка: сок усиливает выделение соляной кислоты.
  • Нарушение свёртываемости крови: высокая концентрация витамина К может быть опасной.
  • Аллергия: реакции варьируются от лёгких до анафилактического шока.

Как снизить содержание пестицидов

Сельдерей входит в "Грязную дюжину" продуктов с высоким содержанием пестицидов. Чтобы сделать его безопаснее:

  1. Замочите в соляном растворе на 20-30 минут.
  2. Тщательно промойте чистой водой.

Советы по употреблению

  • Дневная норма: черешки и корень — до 200 г, сок — до 150 мл.
  • Детям: вводить постепенно, начиная с зелени, после трёх лет.
  • Выбор продукта: упругие стебли, свежие листья, специфический аромат.

Сельдерей подходит как для сыроедения, так и для кулинарии: в салатах, рагу, бульонах или в виде свежевыжатого сока. Регулярное его употребление, с учётом дозировок и противопоказаний, поможет сохранить здоровье.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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