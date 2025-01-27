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Польза и вред фиников: раскрываем главные секреты

3:09
Здоровье

Финики — настоящая кладезь биоактивных веществ, концентрация которых зависит от климата, времени сбора и обработки. Например, популярный сорт маджуль содержит (на 100 г):

Сладкий финик
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкий финик
  • витамин В6 — 19% суточной нормы
  • витамин В5 — 16%
  • медь — 40%
  • калий — 14,8%
  • магний — 13,5%
  • марганец — 12,9%

Кроме того, финики богаты полифенолами — веществами, обладающими антиоксидантной активностью, и содержат значительное количество сахаров (60-65%), главным образом глюкозы и фруктозы. Их калорийность — 277 ккал на 100 г.

Польза для организма

Иммунитет и защита клеток

Антиоксиданты фиников снижают негативное влияние свободных радикалов и стимулируют иммунную систему, активируя клетки-макрофаги.

Сердце под защитой

Калий и магний нормализуют давление, укрепляют сердечную мышцу. Фенольные кислоты снижают риск атеросклероза.

Здоровье мозга

Полифенолы защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Поддержка ЖКТ

Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры, а полифенолы стимулируют рост полезной микрофлоры.

Энергия и спорт

Быстроусвояемые углеводы делают финики незаменимым продуктом для спортсменов. Они используются для создания энергетических батончиков и сиропов, которые служат натуральными заменителями сахара.

Ограничения и возможный вред

Аллергия

Может проявляться в виде кожной сыпи, заложенности носа, тошноты и других симптомов.

Высокий уровень сахара

Из-за содержания сахаров финики требуют умеренности в рационе. Однако исследования показывают, что у людей с диабетом умеренное потребление не влияет на уровень глюкозы в крови.

Рекомендации по употреблению

  • Взрослые: до 5 фиников в день
  • Дети 2-6 лет: 1-2 финика
  • Дети 7-18 лет: 2-3 финика
  • Беременные: 3-5 фиников

Исследования подтверждают, что регулярное употребление фиников перед родами снижает потребность в стимуляции и повышает лактацию.

Как выбрать качественные финики

  • Выбирайте мясистые плоды с гладкой кожицей.
  • Избегайте фиников с сахарным налётом — это признак обработки сиропом.
  • Покупайте продукт в упаковке с проверкой срока годности.
  • Читайте состав сиропов: только вода и финики.

Как хранить

  • Финики: в сухом, тёмном месте, в контейнере с крышкой.
  • Сироп: в тёмном стекле, вдали от света, использовать в течение 6 месяцев после вскрытия.

Финики — это не только вкусно, но и полезно. Соблюдайте умеренность в их потреблении, чтобы получить максимум пользы и сохранить баланс в рационе.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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