Польза и вред фиников: раскрываем главные секреты

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финики — настоящая кладезь биоактивных веществ, концентрация которых зависит от климата, времени сбора и обработки. Например, популярный сорт маджуль содержит (на 100 г):

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

витамин В6 — 19% суточной нормы

витамин В5 — 16%

медь — 40%

калий — 14,8%

магний — 13,5%

марганец — 12,9%

Кроме того, финики богаты полифенолами — веществами, обладающими антиоксидантной активностью, и содержат значительное количество сахаров (60-65%), главным образом глюкозы и фруктозы. Их калорийность — 277 ккал на 100 г.

Польза для организма

Иммунитет и защита клеток

Антиоксиданты фиников снижают негативное влияние свободных радикалов и стимулируют иммунную систему, активируя клетки-макрофаги.

Сердце под защитой

Калий и магний нормализуют давление, укрепляют сердечную мышцу. Фенольные кислоты снижают риск атеросклероза.

Здоровье мозга

Полифенолы защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Поддержка ЖКТ

Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры, а полифенолы стимулируют рост полезной микрофлоры.

Энергия и спорт

Быстроусвояемые углеводы делают финики незаменимым продуктом для спортсменов. Они используются для создания энергетических батончиков и сиропов, которые служат натуральными заменителями сахара.

Ограничения и возможный вред

Аллергия

Может проявляться в виде кожной сыпи, заложенности носа, тошноты и других симптомов.

Высокий уровень сахара

Из-за содержания сахаров финики требуют умеренности в рационе. Однако исследования показывают, что у людей с диабетом умеренное потребление не влияет на уровень глюкозы в крови.

Рекомендации по употреблению

Взрослые: до 5 фиников в день

до 5 фиников в день Дети 2-6 лет: 1-2 финика

1-2 финика Дети 7-18 лет: 2-3 финика

2-3 финика Беременные: 3-5 фиников

Исследования подтверждают, что регулярное употребление фиников перед родами снижает потребность в стимуляции и повышает лактацию.

Как выбрать качественные финики

Выбирайте мясистые плоды с гладкой кожицей.

Избегайте фиников с сахарным налётом — это признак обработки сиропом.

Покупайте продукт в упаковке с проверкой срока годности.

Читайте состав сиропов: только вода и финики.

Как хранить

Финики: в сухом, тёмном месте, в контейнере с крышкой.

в сухом, тёмном месте, в контейнере с крышкой. Сироп: в тёмном стекле, вдали от света, использовать в течение 6 месяцев после вскрытия.

Финики — это не только вкусно, но и полезно. Соблюдайте умеренность в их потреблении, чтобы получить максимум пользы и сохранить баланс в рационе.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).

