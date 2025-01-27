Польза и вред фиников: раскрываем главные секреты

Финики — настоящая кладезь биоактивных веществ, концентрация которых зависит от климата, времени сбора и обработки. Например, популярный сорт маджуль содержит (на 100 г):
Кроме того, финики богаты полифенолами — веществами, обладающими антиоксидантной активностью, и содержат значительное количество сахаров (60-65%), главным образом глюкозы и фруктозы. Их калорийность — 277 ккал на 100 г.
Антиоксиданты фиников снижают негативное влияние свободных радикалов и стимулируют иммунную систему, активируя клетки-макрофаги.
Калий и магний нормализуют давление, укрепляют сердечную мышцу. Фенольные кислоты снижают риск атеросклероза.
Полифенолы защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры, а полифенолы стимулируют рост полезной микрофлоры.
Быстроусвояемые углеводы делают финики незаменимым продуктом для спортсменов. Они используются для создания энергетических батончиков и сиропов, которые служат натуральными заменителями сахара.
Может проявляться в виде кожной сыпи, заложенности носа, тошноты и других симптомов.
Из-за содержания сахаров финики требуют умеренности в рационе. Однако исследования показывают, что у людей с диабетом умеренное потребление не влияет на уровень глюкозы в крови.
Исследования подтверждают, что регулярное употребление фиников перед родами снижает потребность в стимуляции и повышает лактацию.
Финики — это не только вкусно, но и полезно. Соблюдайте умеренность в их потреблении, чтобы получить максимум пользы и сохранить баланс в рационе.
Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).
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