Как сохранить фигуру в сезон праздников: лайфхаки для зимы

Зимой многие сталкиваются с проблемой быстрого набора веса. Меньшая активность, холодная погода и калорийная пища делают свое дело. Но есть способы сохранить форму и даже улучшить её.
Праздники неизменно сопровождаются застольями с друзьями и семьёй. Калорийные блюда, жирная пища и уютная атмосфера располагают к перееданию. Как отмечает доктор медицинских наук Кристофер Макгоуэн, основной фактор набора веса — избыток калорий.
Зимой становится сложнее отслеживать рацион, ведь праздничные блюда часто готовятся не вами, а друзьями или близкими, что затрудняет контроль калорийности.
Минусовая температура и короткий световой день заставляют многих отказаться от прогулок и тренировок. Люди чаще выбирают теплые, сытные блюда, что также снижает мотивацию к движению.
Сезонные колебания гормонов влияют на аппетит, настроение и уровень энергии. Более короткий световой день может вызывать апатию, что сказывается на питании и активности.
Если вы отправляетесь в гости, заранее перекусите чем-то легким. Это поможет избежать переедания. Выбирайте более легкие блюда, ограничивайте порции десертов и старайтесь не злоупотреблять жирной пищей.
Когда тренировки на улице становятся некомфортными, ищите альтернативы в помещении:
Найдите видео с упражнениями на YouTube, чтобы заниматься дома.
Пробуйте танцевальные или йога-уроки онлайн, чтобы разнообразить активность.
Планируйте рацион заранее, добавляя в него больше овощей, нежирного белка и цельнозерновых продуктов. Замените калорийные перекусы на более полезные альтернативы.
Следуя простым советам, вы сможете избежать нежелательных изменений в фигуре, поддерживать активность и радоваться праздникам без ущерба для здоровья.
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