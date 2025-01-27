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Как сохранить фигуру в сезон праздников: лайфхаки для зимы

2:25
Здоровье

Зимой многие сталкиваются с проблемой быстрого набора веса. Меньшая активность, холодная погода и калорийная пища делают свое дело. Но есть способы сохранить форму и даже улучшить её.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Почему зимой сложно контролировать вес

1. Сезон праздников

Праздники неизменно сопровождаются застольями с друзьями и семьёй. Калорийные блюда, жирная пища и уютная атмосфера располагают к перееданию. Как отмечает доктор медицинских наук Кристофер Макгоуэн, основной фактор набора веса — избыток калорий.
Зимой становится сложнее отслеживать рацион, ведь праздничные блюда часто готовятся не вами, а друзьями или близкими, что затрудняет контроль калорийности.

2. Снижение физической активности

Минусовая температура и короткий световой день заставляют многих отказаться от прогулок и тренировок. Люди чаще выбирают теплые, сытные блюда, что также снижает мотивацию к движению.

3. Гормональные изменения

Сезонные колебания гормонов влияют на аппетит, настроение и уровень энергии. Более короткий световой день может вызывать апатию, что сказывается на питании и активности.

Как справиться с набором веса

Не приходите голодными на праздники

Если вы отправляетесь в гости, заранее перекусите чем-то легким. Это поможет избежать переедания. Выбирайте более легкие блюда, ограничивайте порции десертов и старайтесь не злоупотреблять жирной пищей.

Будьте активны в помещении

Когда тренировки на улице становятся некомфортными, ищите альтернативы в помещении:

Приобретите беговую дорожку или абонемент в спортзал

Найдите видео с упражнениями на YouTube, чтобы заниматься дома.
Пробуйте танцевальные или йога-уроки онлайн, чтобы разнообразить активность.

Создайте здоровую среду

Планируйте рацион заранее, добавляя в него больше овощей, нежирного белка и цельнозерновых продуктов. Замените калорийные перекусы на более полезные альтернативы.

Зима — не повод для набора веса

Следуя простым советам, вы сможете избежать нежелательных изменений в фигуре, поддерживать активность и радоваться праздникам без ущерба для здоровья.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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