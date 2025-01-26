Варикоз в молодом возрасте: причины появления и способы лечения

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Варикозное расширение вен ассоциируется у многих с возрастными изменениями, но встречается и у молодых людей. Разберём причины раннего появления варикоза, его диагностику и лечение.

Фото: https://www.freepik.com Туфли

Что такое варикоз

Варикоз — это заболевание, при котором вены теряют эластичность, расширяются, и их функции нарушаются. Это приводит к венозному застою и повышению внутривенозного давления. Симптомы включают тяжесть в ногах, отёчность, видимые сосудистые "звёздочки" и узлы. Без лечения могут развиться осложнения, такие как тромбофлебит (воспаление вен) или трофические язвы.

Почему варикоз появляется в молодом возрасте

Главная причина раннего варикоза — наследственность. Но часто она усугубляется факторами риска:

Беременность: у молодых женщин это может стать причиной нагрузки на вены.

у молодых женщин это может стать причиной нагрузки на вены. Работа стоя или сидя: парикмахеры, продавцы и офисные сотрудники подвержены риску из-за длительного однообразного положения.

парикмахеры, продавцы и офисные сотрудники подвержены риску из-за длительного однообразного положения. Малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности ухудшает кровоток.

Как диагностировать варикоз

При первых признаках нужно обратиться к флебологу. Врач проведёт ультразвуковое исследование вен, чтобы определить степень поражения и выбрать метод лечения.

Методы лечения варикоза

Консервативные методы

Таблетки-венотоники, улучшающие тонус вен.

Компрессионный трикотаж для улучшения кровообращения.

Хирургические методы

Открытые операции для удаления поражённых вен.

Лазерные процедуры, запаивающие вены без разрезов.

Эстетические процедуры

Склеротерапия — введение специального раствора для удаления мелких сосудистых сеток.

Лазерная коагуляция для устранения сосудистых "звёздочек".

Как предотвратить варикоз

Регулярно двигайтесь, особенно если работа связана с сидячим образом жизни.

Носите компрессионный трикотаж, если есть предрасположенность.

Избегайте длительного стояния и избыточных нагрузок.

Следите за весом и придерживайтесь сбалансированного питания.

Вывод

Ранняя диагностика и своевременное лечение варикоза помогают предотвратить осложнения. Если вы заметили признаки варикоза, обратитесь к врачу — специалист подберёт индивидуальный метод лечения и даст рекомендации для профилактики.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

