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Варикоз в молодом возрасте: причины появления и способы лечения

2:32
Здоровье

Варикозное расширение вен ассоциируется у многих с возрастными изменениями, но встречается и у молодых людей. Разберём причины раннего появления варикоза, его диагностику и лечение.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Что такое варикоз

Варикоз — это заболевание, при котором вены теряют эластичность, расширяются, и их функции нарушаются. Это приводит к венозному застою и повышению внутривенозного давления. Симптомы включают тяжесть в ногах, отёчность, видимые сосудистые "звёздочки" и узлы. Без лечения могут развиться осложнения, такие как тромбофлебит (воспаление вен) или трофические язвы.

Почему варикоз появляется в молодом возрасте

Главная причина раннего варикоза — наследственность. Но часто она усугубляется факторами риска:

  • Беременность: у молодых женщин это может стать причиной нагрузки на вены.
  • Работа стоя или сидя: парикмахеры, продавцы и офисные сотрудники подвержены риску из-за длительного однообразного положения.
  • Малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности ухудшает кровоток.

Как диагностировать варикоз

При первых признаках нужно обратиться к флебологу. Врач проведёт ультразвуковое исследование вен, чтобы определить степень поражения и выбрать метод лечения.

Методы лечения варикоза

Консервативные методы

  • Таблетки-венотоники, улучшающие тонус вен.
  • Компрессионный трикотаж для улучшения кровообращения.

Хирургические методы

  • Открытые операции для удаления поражённых вен.
  • Лазерные процедуры, запаивающие вены без разрезов.

Эстетические процедуры

  • Склеротерапия — введение специального раствора для удаления мелких сосудистых сеток.
  • Лазерная коагуляция для устранения сосудистых "звёздочек".

Как предотвратить варикоз

  • Регулярно двигайтесь, особенно если работа связана с сидячим образом жизни.
  • Носите компрессионный трикотаж, если есть предрасположенность.
  • Избегайте длительного стояния и избыточных нагрузок.
  • Следите за весом и придерживайтесь сбалансированного питания.

Вывод

Ранняя диагностика и своевременное лечение варикоза помогают предотвратить осложнения. Если вы заметили признаки варикоза, обратитесь к врачу — специалист подберёт индивидуальный метод лечения и даст рекомендации для профилактики.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
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