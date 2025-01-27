Эти продукты избавят от вздутия живота: простые решения для вашего комфорта

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота — это не только дискомфорт, но и острая боль, которая иногда сопровождается жаром. Чтобы облегчить это состояние, стоит пересмотреть рацион и добавить продукты, которые действительно работают.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Имбирь

Имбирь — один из самых эффективных натуральных средств для облегчения вздутия. Его активные соединения, гингерол и шогаол, усиливают секрецию желудочного сока и желчи, обладают противовоспалительными, антибактериальными и противорвотными свойствами. Дополнительно он способствует выведению газов, благодаря карминативному эффекту.

Ананас

Ананас известен своим высоким содержанием бромелаина — фермента, который помогает расщеплять белки. Также этот фрукт улучшает моторику кишечника за счёт клетчатки и воды в составе. Но важно помнить, что ананас противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и ГЭРБ.

Чай из мяты

Мятный чай обладает спазмолитическими свойствами, которые помогают расслабить мышцы ЖКТ и улучшить перистальтику. Однако для людей с ГЭРБ он может быть нежелателен, так как ментол способен дополнительно расслабить нижний пищеводный сфинктер.

Йогурт и кисломолочные продукты

Йогурт — источник пробиотиков, которые улучшают микрофлору кишечника. Однако кисломолочные продукты могут вызвать вздутие у людей с непереносимостью лактозы или при чрезмерном употреблении. Выбирайте продукты без добавленных подсластителей и соблюдайте меру.

Бананы

Этот фрукт богат калием, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Также бананы содержат слизеподобные вещества, которые обволакивают слизистую желудка. Но важно не превышать норму — достаточно 1-2 бананов в день.

Папайя

Папайя содержит фермент папаин, который способствует расщеплению белков до аминокислот и стимулирует перистальтику. Однако она может вызывать проблемы у людей с аллергией на латекс, поскольку в незрелых плодах есть латексоподобные соединения. Беременным женщинам папайя не рекомендована, так как влияет на гладкую мускулатуру матки.

Когда стоит быть осторожным

Имбирь, ананас, папайя: избегайте их при язвенной болезни желудка и осторожно употребляйте при ГЭРБ.

Мятный чай: может усилить симптомы ГЭРБ.

Кисломолочные продукты: выбирайте с умом, если есть проблемы с лактозой или повышенная чувствительность.

Добавление этих продуктов в рацион может значительно облегчить состояние, но важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

