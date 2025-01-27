Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русская зима: города, где можно испытать настоящую суровую зиму
1 и 2 апреля на сцене театра Российской Армии Дмитрий Певцов расскажет историю о каждом из нас
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков
Туристам в Шри-Ланке запретили дискотеки после 22:00
Роза Хутор выступил организатором международной конференции Спортивные события: генерация социальных эффектов
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Эти два ингредиента спасут вашу любимую чашку от налета
Кому особенно подходят функциональные тренировки?
Врач рассказала о вреде кофе с сахаром

Эти продукты избавят от вздутия живота: простые решения для вашего комфорта

2:48
Здоровье

Вздутие живота — это не только дискомфорт, но и острая боль, которая иногда сопровождается жаром. Чтобы облегчить это состояние, стоит пересмотреть рацион и добавить продукты, которые действительно работают.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Имбирь

Имбирь — один из самых эффективных натуральных средств для облегчения вздутия. Его активные соединения, гингерол и шогаол, усиливают секрецию желудочного сока и желчи, обладают противовоспалительными, антибактериальными и противорвотными свойствами. Дополнительно он способствует выведению газов, благодаря карминативному эффекту.

Ананас

Ананас известен своим высоким содержанием бромелаина — фермента, который помогает расщеплять белки. Также этот фрукт улучшает моторику кишечника за счёт клетчатки и воды в составе. Но важно помнить, что ананас противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и ГЭРБ.

Чай из мяты

Мятный чай обладает спазмолитическими свойствами, которые помогают расслабить мышцы ЖКТ и улучшить перистальтику. Однако для людей с ГЭРБ он может быть нежелателен, так как ментол способен дополнительно расслабить нижний пищеводный сфинктер.

Йогурт и кисломолочные продукты

Йогурт — источник пробиотиков, которые улучшают микрофлору кишечника. Однако кисломолочные продукты могут вызвать вздутие у людей с непереносимостью лактозы или при чрезмерном употреблении. Выбирайте продукты без добавленных подсластителей и соблюдайте меру.

Бананы

Этот фрукт богат калием, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Также бананы содержат слизеподобные вещества, которые обволакивают слизистую желудка. Но важно не превышать норму — достаточно 1-2 бананов в день.

Папайя

Папайя содержит фермент папаин, который способствует расщеплению белков до аминокислот и стимулирует перистальтику. Однако она может вызывать проблемы у людей с аллергией на латекс, поскольку в незрелых плодах есть латексоподобные соединения. Беременным женщинам папайя не рекомендована, так как влияет на гладкую мускулатуру матки.

Когда стоит быть осторожным

  • Имбирь, ананас, папайя: избегайте их при язвенной болезни желудка и осторожно употребляйте при ГЭРБ.
  • Мятный чай: может усилить симптомы ГЭРБ.
  • Кисломолочные продукты: выбирайте с умом, если есть проблемы с лактозой или повышенная чувствительность.

Добавление этих продуктов в рацион может значительно облегчить состояние, но важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года
Туризм
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Грозит ли миру бумажный голод — вопрос, который занимает человечество столетие Сергей Лебедев Тёмный кислород: что за тайна скрывается на морском дне? Игорь Буккер Сводка с фронта: российские флаги над Великой Новосёлкой, США не одержали победу ни в одном конфликте Дмитрий Плотников
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Роза Хутор выступил организатором международной конференции Спортивные события: генерация социальных эффектов
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Эти два ингредиента спасут вашу любимую чашку от налета
Кому особенно подходят функциональные тренировки?
Эти продукты избавят от вздутия живота: простые решения для вашего комфорта
Врач рассказала о вреде кофе с сахаром
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Растения, которые отпугнут вредителей с грядок
Нажмите эту кнопку после снятия наличных в банкомате: ключевая ошибка пользователей
Индекс кофе с бутербродом: как изменились цены на завтрак в январе 2025
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.