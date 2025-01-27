Эндометриоз и ноги: неожиданная связь, о которой важно знать

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущения в ногах могут быть признаком серьезных заболеваний. Как именно распознать опасный симптом и что нужно знать.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги

Основные причины боли в ногах

Если вы страдаете эндометриозом или другими заболеваниями органов малого таза, хроническая боль в ногах может быть связана с этим состоянием. Такая боль возникает из-за поражения нервов в тазовой области, например, седалищного нерва, что вызывает неприятные ощущения, распространяющиеся по ноге.

Схожая ситуация может возникнуть при воспалительных заболеваниях кишечника или других хронических болезнях таза.

Что такое эндометриоз и как он связан с болью

Эндометриоз — это состояние, при котором клетки, схожие с клетками слизистой оболочки матки, появляются за ее пределами. Эти ткани, реагируя на гормональные изменения в менструальном цикле, могут вызывать воспаление и боль.

Наиболее частые зоны поражения:

Тазовая область (яичники, кишечник, мочевой пузырь)

Реже — область грудной клетки

Как хроническая боль влияет на организм

Если эндометриоз приводит к хронической тазовой боли, это может провоцировать:

Мышечные спазмы и напряжение тазового дна

Дискомфорт в сгибателях бедра или подколенных сухожилиях

Кроме того, воспаление, рубцовые ткани после операций или физические препятствия (например, миома) могут уменьшать кровоток, что приводит к застою крови и усилению боли.

Почему важно обратить внимание

Некоторые медики могут не распознать подобные симптомы как связанные с эндометриозом, поскольку они не всегда проявляются типично. Однако такая боль в ногах может быть сигналом к скорейшей консультации с врачом.

Уточнения

Эндометрио́з — распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами этого слоя.

