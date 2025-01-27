Когда дневной сон становится врагом: как избежать бессонницы

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, как дневной сон влияет на ваше здоровье? Он помогает восстанавливать концентрацию, повышает продуктивность и позволяет лучше фокусироваться. Но важно знать, когда дремота может обернуться проблемами.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Важность времени для дневного сна

Специалисты по сну предупреждают: неправильное время для дневного отдыха может стать причиной бессонницы. Например, дремота после 15:00 часто нарушает ночной сон. Оптимальным считается отдых за 8 часов до запланированного отхода ко сну.

Циркадный ритм, внутренние часы организма, имеет два пика сонливости: ночью и рано утром. Если дремать слишком поздно, можно сбить эти природные часы, что вызовет усталость, проблемы со сном и даже чувство неконтролируемого голода.

Почему хочется спать днём

В зимний период дневной сон становится более привычным: холод, болезни и праздничное настроение способствуют сонливости. Часто это вызвано перееданием или употреблением алкоголя. Однако постоянная усталость может сигнализировать о серьёзных проблемах, таких как стресс, бессонница или даже диабет 2-го типа. Если вы регулярно чувствуете потребность вздремнуть, стоит проверить здоровье.

Как дремать правильно

Эксперты советуют ограничивать дневной сон 20-30 минутами. Этого достаточно для восстановления сил, но не для погружения в глубокий сон, пробуждение из которого приводит к вялости.

Если бессонница стала вашим постоянным спутником и попытки скорректировать режим сна не помогают, стоит обратиться к врачу. Проблемы, которые тянутся месяцами, могут существенно ухудшить качество жизни.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

