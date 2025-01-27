Эти продукты помогут вернуть блеск и здоровье волосам

Хотите, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми и красивыми? Оказывается, их состояние напрямую зависит от правильного питания и уровня витамина D в организме. Что именно важно знать, чтобы поддерживать свои волосы в отличной форме?
Волосы быстро реагируют на дефицит питательных веществ. Если в рационе не хватает белка или витаминов, волосы начинают тускнеть, расти медленнее и выпадать.
Особенно важен витамин D. Его дефицит — распространённая проблема, которая может сказаться на состоянии волос. Витамин D помогает поддерживать фолликулы в фазе роста, участвует в создании новых клеток и укрепляет иммунитет. Однако важно соблюдать меру: избыток добавок этого витамина способен привести к гиперкальциемии, что вредит костям, почкам и сердцу.
Рекомендуется ограничить суточное потребление витамина D до 10 микрограммов (или 4000 МЕ). Особенно это касается взрослых, беременных, пожилых и подростков.
Большая часть витамина D вырабатывается кожей под воздействием солнечных лучей в летние месяцы. Но с октября по март организму трудно получить его в достаточном количестве. Выручить могут продукты, богатые этим витамином:
Для поддержания здоровья волос важен не только рацион, но и правильный уход. Вот несколько полезных советов:
Если кожа головы жирная, мытьё можно проводить ежедневно. Для сухих, вьющихся или густых волос частота процедур может быть ниже.
Это позволяет удалить избыток жира и загрязнения, не пересушивая длину волос.
Средство увлажняет волосы, делает их более послушными и легко расчёсываемыми. Для тонких волос наносите кондиционер на кончики, а для сухих — по всей длине.
Регулярное получение витамина D и правильный уход за волосами помогут сохранить их силу и красоту. А сбалансированное питание и разумный подход к уходу станут вашими лучшими помощниками в этом деле.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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