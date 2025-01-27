Эти продукты помогут вернуть блеск и здоровье волосам

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми и красивыми? Оказывается, их состояние напрямую зависит от правильного питания и уровня витамина D в организме. Что именно важно знать, чтобы поддерживать свои волосы в отличной форме?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Зачем волосам витамин D

Волосы быстро реагируют на дефицит питательных веществ. Если в рационе не хватает белка или витаминов, волосы начинают тускнеть, расти медленнее и выпадать.

Особенно важен витамин D. Его дефицит — распространённая проблема, которая может сказаться на состоянии волос. Витамин D помогает поддерживать фолликулы в фазе роста, участвует в создании новых клеток и укрепляет иммунитет. Однако важно соблюдать меру: избыток добавок этого витамина способен привести к гиперкальциемии, что вредит костям, почкам и сердцу.

Рекомендуется ограничить суточное потребление витамина D до 10 микрограммов (или 4000 МЕ). Особенно это касается взрослых, беременных, пожилых и подростков.

Как получать витамин D

Большая часть витамина D вырабатывается кожей под воздействием солнечных лучей в летние месяцы. Но с октября по март организму трудно получить его в достаточном количестве. Выручить могут продукты, богатые этим витамином:

жирная рыба (лосось, скумбрия)

красное мясо

печень

яичные желтки

Основные правила ухода за волосами

Для поддержания здоровья волос важен не только рацион, но и правильный уход. Вот несколько полезных советов:

Мойте волосы в зависимости от типа кожи головы и структуры волос

Если кожа головы жирная, мытьё можно проводить ежедневно. Для сухих, вьющихся или густых волос частота процедур может быть ниже.

Наносите шампунь только на кожу головы

Это позволяет удалить избыток жира и загрязнения, не пересушивая длину волос.

Не забывайте про кондиционер

Средство увлажняет волосы, делает их более послушными и легко расчёсываемыми. Для тонких волос наносите кондиционер на кончики, а для сухих — по всей длине.

Регулярное получение витамина D и правильный уход за волосами помогут сохранить их силу и красоту. А сбалансированное питание и разумный подход к уходу станут вашими лучшими помощниками в этом деле.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

