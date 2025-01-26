Эти 3 факта о кефире удивят даже самых опытных любителей молочных продуктов

В мире ферментированных молочных продуктов кефир выделяется особым образом. Он не только помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, но и становится ценным союзником для иммунной системы, особенно для людей старше 40 лет. Но что делает его таким уникальным?
Кефир содержит органические кислоты, которые обладают антисептическим действием, подавляя рост патогенной микрофлоры в кишечнике. Это особенно важно, потому что кишечник — это почти 50% вашего иммунитета. Его полезные бактерии улучшают работу ЖКТ и способствуют росту "хороших" бактерий, что помогает предотвратить дисбактериоз.
Ещё один плюс кефира — это его белок, который уже частично расщеплен на аминокислоты, благодаря чему он легче усваивается. Это также источник водорастворимых витаминов и минералов, включая кальций, магний и фосфор, которые крайне важны для поддержания здоровья костей, особенно с возрастом.
• Для пожилых людей: регулярное потребление кефира помогает предотвратить проблемы с пищеварением и улучшить иммунитет. Особенно это актуально в старшем возрасте, когда иммунная система ослабевает.
• Для женщин старше 40 лет: кефир помогает справляться с проблемами пищеварения, которые часто появляются в период перименопаузы. Витамины и минералы, содержащиеся в нем, поддерживают здоровье костей и суставов.
• Для мужчин: цинк и селен, которые присутствуют в кефире, важны для здоровья предстательной железы и репродуктивной функции.
Исследования показывают, что регулярное потребление кефира может снизить риск развития некоторых заболеваний, включая рак толстой кишки. Специалисты утверждают, что метаболиты, образующиеся в процессе ферментации, подавляют канцерогенные вещества, уменьшая их воздействие на клетки кишечника.
Кроме того, молочная кислота, содержащаяся в кефире, стимулирует перистальтику кишечника, что помогает предотвратить запоры — проблему, с которой часто сталкиваются пожилые люди.
Кефир — это не только средство для профилактики заболеваний, но и поддержка для вашего иммунитета. Исследования показывают, что регулярное потребление этого напитка укрепляет защитные силы организма, а его минералы (включая витамин D и магний) играют ключевую роль в поддержке иммунной системы.
Пить кефир полезно не только для поддержания здоровья, но и для профилактики многих заболеваний. Особенно, если вам уже за 40. Ведь его полезные свойства станут ценным дополнением к вашему рациону в любом возрасте.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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