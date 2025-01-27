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5 напитков, которые спасут ваш кишечник и укрепят иммунитет

2:30
Здоровье

Знаете ли вы, что некоторые напитки могут не только улучшить пищеварение, но и повысить иммунитет? Пробиотики, пребиотики и антиоксиданты в их составе помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, уменьшают воспаление и способствуют развитию полезных бактерий. Расскажем о пяти лучших напитках, которые стоит добавить в рацион.

Кефир
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Кефир

Кефир: энергия и здоровье

Кефир — чемпион среди напитков для кишечника. Диетолог Теджал Парех отмечает, что в нем больше пробиотиков, чем в йогурте. Он увеличивает разнообразие микрофлоры, обеспечивая организм кальцием и белком. Этот напиток можно пить утром, заменяя кофе или белковый коктейль, чтобы зарядиться энергией.

Комбуча: ферментированный чай для иммунитета

Комбуча — это ферментированный чай, известный своими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Благодаря влиянию на кишечник, он укрепляет здоровье и помогает бороться с воспалениями. Попробуйте заменить вечерний чай на стакан комбучи!

Имбирный чай: успокаивающая сила природы

Имбирь веками используется для поддержания здоровья. Напитки на его основе помогают справляться с тошнотой, улучшают пищеварение и стимулируют рост полезных бактерий. Имбирный чай станет отличным выбором для тех, кто ищет натуральное средство от дискомфорта в животе.

Костный бульон: питательный эликсир

Костный бульон — это не только сытный, но и полезный напиток, богатый глютамином, коллагеном и белком. Он укрепляет кишечник, увлажняет организм и подходит как для домашнего приготовления, так и в готовом виде из магазина.

Мятный чай: расслабление и комфорт

Мята — природный помощник в борьбе с дискомфортом в животе. Чай с мятой расслабляет мышцы, борется с воспалениями и улучшает общее состояние пищеварительной системы. Если у вас есть хронические проблемы с ЖКТ, мятный чай может стать вашим верным союзником.

Важные советы

Помните: не все напитки, заявленные как полезные, действительно таковы. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, даже если в них добавлены пробиотики. Отдавайте предпочтение натуральным напиткам, таким как кефир или сок квашеной капусты.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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