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Болгарский перец: как он помогает победить грипп и простуду

2:07
Здоровье

Зима в разгаре, а простуда и грипп стали верными спутниками многих из нас. Но знаете ли вы, что всего один овощ может заметно укрепить ваш иммунитет? Этот простой продукт богат витамином С и превосходит даже цитрусовые по его содержанию.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

Какой овощ защитит от болезней

Иммунная система — ваш главный союзник в борьбе с вирусами. Если она сильна, риск заболеть снижается, а при инфекции организм быстрее справляется с недугом. Ключевую роль здесь играет витамин С, который сокращает продолжительность простуды и помогает организму бороться с болезнями.

Обычно источниками витамина С называют цитрусовые, но это заблуждение. Есть овощ, который легко найти в любом супермаркете, и он содержит больше витамина С, чем апельсины, лимоны и даже грейпфруты. Это болгарский перец.

Чем болгарский перец полезнее цитрусовых

В 100 граммах болгарского перца содержится 80,4 мг витамина С, что заметно выше, чем в лимонах (53 мг), апельсинах (53,2 мг) или грейпфрутах (31,2 мг).
Всего 50 грамм перца обеспечивают суточную норму витамина С (40 мг).
Полезные свойства зеленого болгарского перца
Помимо рекордного содержания витамина С, зеленый болгарский перец богат и другими ценными веществами:

  • Витамин К укрепляет кости и поддерживает здоровье сердца.
  • Витамин А улучшает зрение и состояние кожи.
  • Фолиевая кислота (B9) поддерживает деление клеток и синтез ДНК.
  • Калий помогает регулировать артериальное давление.

Болгарский перец — это не только вкусный и доступный продукт, но и мощный инструмент в борьбе с сезонными болезнями. Добавьте его в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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