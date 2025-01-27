Болгарский перец: как он помогает победить грипп и простуду

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима в разгаре, а простуда и грипп стали верными спутниками многих из нас. Но знаете ли вы, что всего один овощ может заметно укрепить ваш иммунитет? Этот простой продукт богат витамином С и превосходит даже цитрусовые по его содержанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Желтый болгарский перец

Какой овощ защитит от болезней

Иммунная система — ваш главный союзник в борьбе с вирусами. Если она сильна, риск заболеть снижается, а при инфекции организм быстрее справляется с недугом. Ключевую роль здесь играет витамин С, который сокращает продолжительность простуды и помогает организму бороться с болезнями.

Обычно источниками витамина С называют цитрусовые, но это заблуждение. Есть овощ, который легко найти в любом супермаркете, и он содержит больше витамина С, чем апельсины, лимоны и даже грейпфруты. Это болгарский перец.

Чем болгарский перец полезнее цитрусовых

В 100 граммах болгарского перца содержится 80,4 мг витамина С, что заметно выше, чем в лимонах (53 мг), апельсинах (53,2 мг) или грейпфрутах (31,2 мг).

Всего 50 грамм перца обеспечивают суточную норму витамина С (40 мг).

Полезные свойства зеленого болгарского перца

Помимо рекордного содержания витамина С, зеленый болгарский перец богат и другими ценными веществами:

Витамин К укрепляет кости и поддерживает здоровье сердца.

Витамин А улучшает зрение и состояние кожи.

Фолиевая кислота (B9) поддерживает деление клеток и синтез ДНК.

Калий помогает регулировать артериальное давление.

Болгарский перец — это не только вкусный и доступный продукт, но и мощный инструмент в борьбе с сезонными болезнями. Добавьте его в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

