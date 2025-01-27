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Как выбрать идеальную позу для сна, чтобы избавиться от боли

1:57
Здоровье

Сон — это ключ к нашему здоровью. Он влияет на работу мозга, сердца, иммунной системы и даже состояние кожи. Однако важен не только сам сон, но и то, в какой позе вы спите. Какая же из них считается лучшей?

Влияние позы на качество сна

Поза для сна способна как улучшить ваше состояние, так и усугубить некоторые проблемы, такие как боль в спине, храп или кислотный рефлюкс. Самой популярной считается сон на боку — так спят более 60% людей. Меньше предпочитают сон на спине, а на животе укладываются лишь 10%.

Но идеальной позы не существует

Лучшая поза для сна — та, которая позволяет вам чувствовать себя комфортно, снижает уровень боли и способствует хорошему самочувствию.

Рекомендации для здоровья

Сон на боку или спине чаще всего оказывается более полезным, чем на животе. Однако выбор зависит от индивидуального состояния здоровья.

  • Боли в спине и шее. Если вы испытываете дискомфорт, спите на спине. Это положение помогает выровнять позвоночник. Используйте подушку под шею и небольшую опору под коленями, чтобы снизить давление на поясницу.
  • Апноэ сна и храп. В этом случае предпочтительны сон на боку или на животе, так как эти позы помогают поддерживать дыхательные пути открытыми. Сон на спине, напротив, ухудшает состояние.

Какая поза наиболее вредна

Плохая поза — это та, которая вызывает дискомфорт, усиливает хронические проблемы или препятствует нормальному отдыху.

  • Сон на животе нередко приводит к болям в шее и спине
  • Сон на спине может усугубить храп и апноэ сна

Если вы сомневаетесь, какой вариант подходит вам, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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