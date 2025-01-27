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Витаминный удар по воспалениям: почему эти два продукта обязательны в рационе

2:12
Здоровье

Противовоспалительные продукты играют ключевую роль в снижении риска хронических заболеваний и могут даже способствовать долголетию. Какие продукты обязательно стоит добавить в рацион? Шпинат и гранат!

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Шпинат: кладезь здоровья

Этот зеленый суперфуд насыщен витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Всего одна чашка шпината в день помогает снизить биомаркеры, связанные с развитием колоректального рака.

Особая ценность шпината заключается в лютеине — антиоксиданте, который уменьшает воспаление, улучшает здоровье мозга, сердца и снижает риск развития рака. Для максимальной пользы диетолог рекомендует употреблять шпинат в сыром виде, будь то свежий, замороженный или консервированный.

Помимо прочего, шпинат богат витамином А, который помогает контролировать выработку кожного сала. Это может стать решением для проблемной кожи, например, акне. Витамин А также необходим для роста тканей, включая кожу и волосы, что делает шпинат незаменимым продуктом для тех, кто заботится о внешнем виде.

Гранат: маленькие зерна, большая польза

Зерна граната — это настоящая находка для здоровья. Они содержат эллагитаннин, биоактивное соединение, которое обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Полстакана зерен граната снабжают организм 4 граммами клетчатки, что способствует улучшению пищеварения.

Кроме того, гранатовые зерна богаты антиоксидантами и полифенолами, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают кровообращение и состояние кожи. Чтобы извлечь максимум пользы, диетолог советует выбирать именно зерна, а не сок: полстакана зерен содержит 7 г клетчатки и больше витамина С, чем гранатовый сок.

Однако стоит помнить, что гранат может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая статины и препараты для снижения давления. Прежде чем включать его в рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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