Витаминный удар по воспалениям: почему эти два продукта обязательны в рационе

Противовоспалительные продукты играют ключевую роль в снижении риска хронических заболеваний и могут даже способствовать долголетию. Какие продукты обязательно стоит добавить в рацион? Шпинат и гранат!
Этот зеленый суперфуд насыщен витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Всего одна чашка шпината в день помогает снизить биомаркеры, связанные с развитием колоректального рака.
Особая ценность шпината заключается в лютеине — антиоксиданте, который уменьшает воспаление, улучшает здоровье мозга, сердца и снижает риск развития рака. Для максимальной пользы диетолог рекомендует употреблять шпинат в сыром виде, будь то свежий, замороженный или консервированный.
Помимо прочего, шпинат богат витамином А, который помогает контролировать выработку кожного сала. Это может стать решением для проблемной кожи, например, акне. Витамин А также необходим для роста тканей, включая кожу и волосы, что делает шпинат незаменимым продуктом для тех, кто заботится о внешнем виде.
Зерна граната — это настоящая находка для здоровья. Они содержат эллагитаннин, биоактивное соединение, которое обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Полстакана зерен граната снабжают организм 4 граммами клетчатки, что способствует улучшению пищеварения.
Кроме того, гранатовые зерна богаты антиоксидантами и полифенолами, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают кровообращение и состояние кожи. Чтобы извлечь максимум пользы, диетолог советует выбирать именно зерна, а не сок: полстакана зерен содержит 7 г клетчатки и больше витамина С, чем гранатовый сок.
Однако стоит помнить, что гранат может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая статины и препараты для снижения давления. Прежде чем включать его в рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
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