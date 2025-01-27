Какие орехи добавят энергии и продлят молодость

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались, какие орехи и семена стоит добавить в рацион? Они наполнены полезными веществами, но как выбрать лучшие? Давайте разберемся!

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ орехи

Бразильский орех — источник селена

Бразильские орехи — настоящая находка для здоровья. Эксперт по ЗОЖ Кори Родригес рекомендует употреблять всего 1-2 ореха в день. В них содержится от 68 до 91 мкг селена, что полностью покрывает суточную потребность организма. Селен поддерживает иммунитет и борется с воспалениями, но важно соблюдать умеренность: переизбыток может навредить.

Макадамия: омега-7 и здоровье сердца

Орехи макадамии ценятся за высокое содержание омега-7 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление. Однако, как и бразильские орехи, они содержат насыщенные жиры. Чрезмерное употребление может повысить уровень холестерина, поэтому их стоит есть в ограниченных количествах.

Миндаль и фисташки: польза для кожи и зрения

Для красоты кожи стоит обратить внимание на миндаль — он богат витамином Е, который способствует регенерации клеток. А фисташки помогают защитить глаза благодаря содержанию лютеина. Этот природный антиоксидант снижает вредное воздействие синего света на глаза.

Орехи для фитнеса и похудения

Любители фитнеса обожают орехи за их питательные свойства. Высокое содержание белка и полезных жиров способствует росту мышц, укрепляет сердце и помогает сбросить вес. Главное — не злоупотреблять, ведь орехи калорийны.

Чем полезны орехи и семена

Все орехи богаты витаминами (Е, магний, калий, цинк, железо) и антиоксидантами. Они укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье кожи, улучшают работу сердца и мозга.

Интересные факты об орехах

Бразильский орех — чемпион по содержанию селена.

Макадамия — редкий источник омега-7.

Фисташки защищают зрение, а миндаль — кожу.

Даже небольшое количество орехов может заметно улучшить здоровье.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

