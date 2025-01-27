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Какие орехи добавят энергии и продлят молодость

2:20
Здоровье

Задумывались, какие орехи и семена стоит добавить в рацион? Они наполнены полезными веществами, но как выбрать лучшие? Давайте разберемся!

орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
орехи

Бразильский орех — источник селена

Бразильские орехи — настоящая находка для здоровья. Эксперт по ЗОЖ Кори Родригес рекомендует употреблять всего 1-2 ореха в день. В них содержится от 68 до 91 мкг селена, что полностью покрывает суточную потребность организма. Селен поддерживает иммунитет и борется с воспалениями, но важно соблюдать умеренность: переизбыток может навредить.

Макадамия: омега-7 и здоровье сердца

Орехи макадамии ценятся за высокое содержание омега-7 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление. Однако, как и бразильские орехи, они содержат насыщенные жиры. Чрезмерное употребление может повысить уровень холестерина, поэтому их стоит есть в ограниченных количествах.

Миндаль и фисташки: польза для кожи и зрения

Для красоты кожи стоит обратить внимание на миндаль — он богат витамином Е, который способствует регенерации клеток. А фисташки помогают защитить глаза благодаря содержанию лютеина. Этот природный антиоксидант снижает вредное воздействие синего света на глаза.

Орехи для фитнеса и похудения

Любители фитнеса обожают орехи за их питательные свойства. Высокое содержание белка и полезных жиров способствует росту мышц, укрепляет сердце и помогает сбросить вес. Главное — не злоупотреблять, ведь орехи калорийны.

Чем полезны орехи и семена

Все орехи богаты витаминами (Е, магний, калий, цинк, железо) и антиоксидантами. Они укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье кожи, улучшают работу сердца и мозга.

Интересные факты об орехах

  • Бразильский орех — чемпион по содержанию селена.
  • Макадамия — редкий источник омега-7.
  • Фисташки защищают зрение, а миндаль — кожу.
  • Даже небольшое количество орехов может заметно улучшить здоровье.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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