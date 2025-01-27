Как умываться, чтобы кожа сияла: выбираем правильную температуру воды

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красота и здоровье кожи начинаются с правильного ухода, и вода играет в этом ключевую роль. Но знаете ли вы, какой температуры она должна быть, чтобы не навредить вашей коже?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Популярные заблуждения об уходе за кожей

Многие уверены, что горячая вода помогает "открыть поры", а холодная их "закрывает".

Поры не имеют мышц, поэтому они не могут открываться или закрываться под воздействием температуры. Горячая вода лишь временно смывает грязь и жир, делая поры чище, но не изменяет их размер.

К холодной воде также стоит относиться с осторожностью. Она сужает кровеносные сосуды, временно подтягивая кожу, но не очищает её должным образом.

Почему поры становятся заметнее

Размер пор в первую очередь зависит от генетики, но есть факторы, которые могут усилить их видимость. Среди них:

возрастное увеличение сальных желез

гормональные изменения

повреждения кожи от солнца и утрата эластичности

Эти процессы приводят к тому, что поры становятся более заметными.

Какой должна быть температура воды

Горячая вода может лишить кожу естественных жиров, которые удерживают влагу. Это приводит к сухости, раздражению и даже обострению таких заболеваний, как экзема или розацеа. К тому же она ускоряет старение кожи, повреждая коллаген и эластин.

Холодная вода тоже не лучший выбор. Хотя она освежает и снимает отёчность, умываться ею недостаточно эффективно. В результате поры могут забиваться, а уход за кожей становится менее результативным.

Оптимальное решение — тёплая вода. Она мягко удаляет загрязнения и макияж, сохраняя баланс кожи, помогая уходовым средствам лучше впитываться.

Советы для здоровой кожи

Чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Очищайте лицо дважды в день, используя некомедогенные средства.

Регулярно применяйте солнцезащитный крем.

Делайте пилинг, чтобы сгладить кожу и уменьшить видимость пор.

Подбирайте увлажняющий крем для поддержания кожного барьера.

Эти простые привычки помогут вашей коже оставаться сияющей и здоровой.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

