Как умываться, чтобы кожа сияла: выбираем правильную температуру воды

Красота и здоровье кожи начинаются с правильного ухода, и вода играет в этом ключевую роль. Но знаете ли вы, какой температуры она должна быть, чтобы не навредить вашей коже?
Многие уверены, что горячая вода помогает "открыть поры", а холодная их "закрывает".
Поры не имеют мышц, поэтому они не могут открываться или закрываться под воздействием температуры. Горячая вода лишь временно смывает грязь и жир, делая поры чище, но не изменяет их размер.
К холодной воде также стоит относиться с осторожностью. Она сужает кровеносные сосуды, временно подтягивая кожу, но не очищает её должным образом.
Размер пор в первую очередь зависит от генетики, но есть факторы, которые могут усилить их видимость. Среди них:
Эти процессы приводят к тому, что поры становятся более заметными.
Горячая вода может лишить кожу естественных жиров, которые удерживают влагу. Это приводит к сухости, раздражению и даже обострению таких заболеваний, как экзема или розацеа. К тому же она ускоряет старение кожи, повреждая коллаген и эластин.
Холодная вода тоже не лучший выбор. Хотя она освежает и снимает отёчность, умываться ею недостаточно эффективно. В результате поры могут забиваться, а уход за кожей становится менее результативным.
Оптимальное решение — тёплая вода. Она мягко удаляет загрязнения и макияж, сохраняя баланс кожи, помогая уходовым средствам лучше впитываться.
Чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Эти простые привычки помогут вашей коже оставаться сияющей и здоровой.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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