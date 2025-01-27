Врач перечислил главные минусы высокобелковых диет

Высокобелковые продукты и диеты обрели огромную популярность не только среди спортсменов, но и среди обычных людей, мечтающих похудеть или нарастить мышцы и просто следящих за здоровьем.
Многие ошибочно думают, что повышенное потребление белка благотворно влияет на здоровье, однако на самом деле организму нужны абсолютно все вещества в нормальных количествах, и перебор чего-либо так же вреден, как недобор. Питание должно быть сбалансированным, и организм нуждается как в белках, так и в углеводах и жирах.
"Убрав из рациона углеводы и начав есть вместо них побольше белка, вы можете с разочарованием заметить, что ваши мышцы куда-то испарятся. Дело в том, что, если вы не получаете достаточно топлива из углеводов, ваш организм может расщеплять мышцы, чтобы использовать в качества топлива их. Помните: организму нужно всё и сразу, а не то, что считается самым полезным. Углеводы и жиры — не главные злодеи, а белок — не главный спаситель", — пишет автор телеграм-канала "Записки врача".
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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