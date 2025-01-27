Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать распространённых ошибок при подкормке картофеля?
Локоны, как из рекламы, благодаря этим продуктам на праздничном столе
Преступление без преступника: европейские СМИ умолчали о Германии в публикациях об Освенциме
Солнечные технологии нового поколения: сапфировая революция
Дог-френдли кофейни — где позавтракать в Москве во время прогулки с собакой
Узнайте, какие сорта перцев принесут максимальный урожай
Жизнь в недоступных местах: черви из глубин
Фурминатор для кошек: что это такое и как правильно пользоваться
Техосмотр по-новому: что изменилось и как пройти без проблем

Врач перечислил главные минусы высокобелковых диет

1:07
Здоровье

Высокобелковые продукты и диеты обрели огромную популярность не только среди спортсменов, но и среди обычных людей, мечтающих похудеть или нарастить мышцы и просто следящих за здоровьем.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Многие ошибочно думают, что повышенное потребление белка благотворно влияет на здоровье, однако на самом деле организму нужны абсолютно все вещества в нормальных количествах, и перебор чего-либо так же вреден, как недобор. Питание должно быть сбалансированным, и организм нуждается как в белках, так и в углеводах и жирах.

"Убрав из рациона углеводы и начав есть вместо них побольше белка, вы можете с разочарованием заметить, что ваши мышцы куда-то испарятся. Дело в том, что, если вы не получаете достаточно топлива из углеводов, ваш организм может расщеплять мышцы, чтобы использовать в качества топлива их. Помните: организму нужно всё и сразу, а не то, что считается самым полезным. Углеводы и жиры — не главные злодеи, а белок — не главный спаситель", — пишет автор телеграм-канала "Записки врача".

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года
Туризм
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Этот простой прием сделает ваш интерьер невероятно стильным
Почему чеснок желтеет? Узнайте, как этого избежать
7 способов справиться с засором без вызова сантехника
Наезд на сплошную: штраф или лишение прав? Всё, что нужно знать
Кофе натощак: вредная привычка, которая подрывает здоровье
Ближневосточные поставщики нефти поднимают цены на фоне санкций
Физалис: откройте секреты его выращивания и кулинарного использования
Древнескандинавская культура гресбакен: новые открытия в Мурманской области
Похудение после 50 для женщин: путь к стройности и здоровью
Заговор 2006 года — почему в ручной клади нельзя провозить жидкости объёмом более 100 мл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.