Названы болезни, при которых нельзя пить цикорий

Цикорий — популярный продукт среди приверженцев здорового питания. Люди, следящие за здоровьем, всё чаще отказываются от кофе в пользу цикория. В самом деле, он низкокалориен, богат витаминами и антиоксидантами, но в нём нет кофеина, однако существует ряд болезней, при которых нельзя пить этот напиток, сообщает "Доктор Питер".
Цикорий вреден для людей, страдающих варикозным расширением вен и геморроем, поскольку он расширяет кровеносные сосуды, а значит, эти заболевания могут обостриться. Также не рекомендуется пить цикорий людям с гастритом из-за того, что может повыситься кислотность желудочного сока. Кроме того, при заболеваниях почек и мочевыводящих путей цикорий тоже крайне нежелателен из-за его мочегонного эффекта.
Поскольку пока ещё было проведено слишком мало исследований о пользе и вреде цикория, беременным женщинам не стоит увлекаться этой альтернативой кофе.
Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.
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