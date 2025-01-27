Названы болезни, при которых нельзя пить цикорий

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цикорий — популярный продукт среди приверженцев здорового питания. Люди, следящие за здоровьем, всё чаще отказываются от кофе в пользу цикория. В самом деле, он низкокалориен, богат витаминами и антиоксидантами, но в нём нет кофеина, однако существует ряд болезней, при которых нельзя пить этот напиток, сообщает "Доктор Питер".

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Цикорий вреден для людей, страдающих варикозным расширением вен и геморроем, поскольку он расширяет кровеносные сосуды, а значит, эти заболевания могут обостриться. Также не рекомендуется пить цикорий людям с гастритом из-за того, что может повыситься кислотность желудочного сока. Кроме того, при заболеваниях почек и мочевыводящих путей цикорий тоже крайне нежелателен из-за его мочегонного эффекта.

Поскольку пока ещё было проведено слишком мало исследований о пользе и вреде цикория, беременным женщинам не стоит увлекаться этой альтернативой кофе.

Уточнения

Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.

