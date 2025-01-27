Нефролог объяснила, чем опасен сон на животе

Часто люди неосознанно выбирают позу для сна, даже не задумываясь о том, полезна она или нет для организма, однако то, как человек спит, имеет огромное значение. Нефролог Дарья Садовская рассказала в беседе с Daily Mail, почему вредно спать на животе.
Когда человек лежит на животе, его голова повёрнута в сторону, а это создаёт напряжение в шее. Особенно вредна эта поза, если человек подтягивает ногу к груди.
"Подтягивание одной ноги к груди заставляет таз вращаться, скручивая поясницу, что может привести к смещению позвонков. Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность. Кроме того, во время сна на животе глубокое дыхание затруднено", — сказала Садовская.
Она рекомендует спать на спине или на боку: эти позы совершенно безопасны для позвоночника и шеи.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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