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Нефролог объяснила, чем опасен сон на животе

0:57
Здоровье

Часто люди неосознанно выбирают позу для сна, даже не задумываясь о том, полезна она или нет для организма, однако то, как человек спит, имеет огромное значение. Нефролог Дарья Садовская рассказала в беседе с Daily Mail, почему вредно спать на животе.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Когда человек лежит на животе, его голова повёрнута в сторону, а это создаёт напряжение в шее. Особенно вредна эта поза, если человек подтягивает ногу к груди.

"Подтягивание одной ноги к груди заставляет таз вращаться, скручивая поясницу, что может привести к смещению позвонков. Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность. Кроме того, во время сна на животе глубокое дыхание затруднено", — сказала Садовская.

Она рекомендует спать на спине или на боку: эти позы совершенно безопасны для позвоночника и шеи.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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