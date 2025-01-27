Как эффективно провести разгрузочные дни?

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стремлении избавиться от "нежелательных" килограммов многие прибегают к разгрузочным дням. Однако ограничивать себя во всем и сразу нельзя, поэтому диетолог Екатерина Бурляева предлагает советы по эффективному снижению веса, не нанося вреда здоровью.

Фото: freepik by Drazen Zigic спортсмен ест

В рамках разгрузочного дня стоит немного снизить общее количество калорий в рационе и убрать некоторые "вредные" продукты. Важно следить за состоянием здоровья и сохранять правильное соотношение белков, жиров и углеводов, придерживаясь пропорции 1:1:3.

Рекомендуется, чтобы женщины потребляли около 1500 ккал в день, а мужчины — около 2000 ккал. Этот подход считается безопасным, и врачебный контроль в этом случае не требуется.

Помимо снижения калорийности, следует избегать интенсивных тренировок, ежедневно употреблять 1,5-2 литра жидкости и придерживаться режима питания. Однодневная разгрузка может дать ощутимые результаты: уменьшатся отеки, снизится аппетит, повысится энергия, и в теле появится легкость. Однако не стоит слишком часто прибегать к таким методам — оптимально делать это не чаще одного раза в месяц, отметила эксперт портала "78".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

