Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото в Казахстане подорожало на 43% за три года: причины и прогнозы
Тарифы на воду в Алматы: подробности нового повышения
Изменения в Административном кодексе Казахстана: новые штрафы с 13 марта 2025 года
Работает ли шведская диета? Плюсы и минусы Шести лепестков
Прогноз погоды на 27-29 января: Астана, Алматы, Шымкент
Болгарский перец: как он помогает победить грипп и простуду
20 минут, уклон 15 градусов: рецепт для стройного тела
ДНК и депрессия: что нового показало исследование на 5 миллионах человек?
Риск деменции связан с потреблением красного мяса — новые данные

Сколько клетчатки нужно в день? Узнайте, как достичь нормы

1:23
Здоровье

Люди, заботящиеся о своем здоровье, понимают, что недостаток жизненно важных веществ в организме недопустим.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Наиболее тревожным является дефицит таких элементов, как железо, йод, а также витаминов D, C, B12, кальция и магния. Однако важно также следить за достаточным уровнем клетчатки в своем рационе.

Специалисты в области питания подчеркивают, что современному человеку необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки в день. Это усредненное значение: для женщин норма составляет примерно 25-30 граммов, а для мужчин — до 35-40 граммов.

Для взрослого человека 50 г клетчатки в день — это оптимальная норма, так как усвоение этого вещества зависит от состояния пищеварительной системы.

Получить необходимое количество клетчатки не представляет особой сложности, однако может потребоваться изменить свои привычки питания. Важно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, и использовать концепцию "Здоровая тарелка".

Суть этой концепции заключается в том, что половина тарелки должна состоять из клетчатки (овощи и зеленые листья), одна четверть — из белков, и ещё одна четверть — из углеводов.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Думайте о них как о нижнем белье: насколько часто нужно стирать полотенца?
Останки древнего морского чудовища найдены в пещере
Скрытая угроза или беспочвенный страх? Антибиотики в пище
Каннабидиол в уходе за кожей: почему его называют суперингредиентом
Nissan меняет производственные планы в США
Эта опция спасает зимой, но пугает покупателей: что вы не знали об обогреве
Куриные яйца в прошлом? Чем их заменить в рационе и как не переборщить
Какие орехи добавят энергии и продлят молодость
Гигантская медуза-призрак: 10-метровый глубоководный хищник, который рожает через рот!
Какой бензин разоряет россиян? Итоги 2024 года вас удивят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.