Сколько клетчатки нужно в день? Узнайте, как достичь нормы

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, заботящиеся о своем здоровье, понимают, что недостаток жизненно важных веществ в организме недопустим.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Наиболее тревожным является дефицит таких элементов, как железо, йод, а также витаминов D, C, B12, кальция и магния. Однако важно также следить за достаточным уровнем клетчатки в своем рационе.

Специалисты в области питания подчеркивают, что современному человеку необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки в день. Это усредненное значение: для женщин норма составляет примерно 25-30 граммов, а для мужчин — до 35-40 граммов.

Для взрослого человека 50 г клетчатки в день — это оптимальная норма, так как усвоение этого вещества зависит от состояния пищеварительной системы.

Получить необходимое количество клетчатки не представляет особой сложности, однако может потребоваться изменить свои привычки питания. Важно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, и использовать концепцию "Здоровая тарелка".

Суть этой концепции заключается в том, что половина тарелки должна состоять из клетчатки (овощи и зеленые листья), одна четверть — из белков, и ещё одна четверть — из углеводов.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

