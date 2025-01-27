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Названы виды грибов, продлевающие жизнь и улучшающие здоровье

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Здоровье

Немецкие, сербские и британские учёные провели исследование, в ходе которого давали крысам и червям вещество эрготионеин, присутствующее в определённых видах грибов, и наблюдали за здоровьем этих животных.

Вешенки
Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вешенки

Исследователи заметили, что черви, питающиеся эрготионеином, стали более подвижными и стрессоустойчивыми. То же самое происходило с крысами, у которых к тому же стали быстрее образовываться новые кровеносные сосуды и увеличилась мышечная масса.

Наблюдая за крысами и червями, учёные сделали вывод, что вешенки и шиитаке, в которых содержится эрготионеин, могут улучшить здоровье и даже увеличить продолжительность жизни людей. Это открытие разрушает стереотип о том, что грибы — далеко не самая полезная пища.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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