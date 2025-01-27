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Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса

1:47
Здоровье

Представьте, что вы начинаете день с природного чуда, которое поддерживает здоровье и дарит легкость. Всего одна столовая ложка этого волшебного продукта натощак улучшит пищеварение и жизненный тонус. Эта скромная еда может вас удивить.

Льняное масло
Фото: commons.wikimedia.org by Handwerker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Льняное масло

Речь идёт о льняном масле, которое богато жирными кислотами омега-3. Они поддерживают работу кишечника, очищают организм и уменьшают воспаления. Масло содержит лигнаны — природные антиоксиданты, балансирующие уровень гормонов и защищающие клетки от свободных радикалов.

Как правильно использовать

Утром перед завтраком выпейте столовую ложку льняного масла с водой или лимонным соком для облегчения усвоения. Важно использовать масло холодного отжима, желательно органического производства, чтобы сохранить питательные вещества. Если масло вам не нравится, добавьте его в йогурт или мед, но не нагревайте, советует чешское издание Ireceptar.cz.

Каких результатов ожидать

Регулярное употребление льняного масла улучшит пищеварение, концентрацию и настроение, а также поможет поддерживать здоровый вес. Оно улучшает качество кожи, волос и ногтей.

Чего следует остерегаться

Масло не подходит для людей с заболеваниями желчного пузыря или кишечника. Храните его в холодильнике и используйте как можно скорее после открытия, так как оно быстро прогоркает.

Льняное масло как ежедневный союзник

Включение льняного масла в рацион улучшит здоровье и жизненный тонус. Попробуйте и убедитесь в его эффективности.

Уточнения

Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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