Как с помощью визуализации научиться быстрее засыпать

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница — распространённая проблема. Люди, которые не могут заснуть по ночам, прибегают к разным способам борьбы с этой неприятностью: пьют таблетки или травяные настои, делают дыхательные упражнения, считают овец, но бывают настолько тяжёлые случаи, что ничего из этого не помогает.

Фото: commons.wikimedia.org by Новинская Г.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Часть водосборной площади Плосковского месторождения минеральных подземных вод в Бобинском сельском поселении

В 2002 году учёные Оксфордского университета провели исследование и нашли способ, который, как было доказано, действительно работает. Речь идёт о визуализации. Это гораздо эффективнее, чем считать овец, поскольку во время подсчёта мозг активируется и совершает умственную работу, на которую требуются хоть небольшие усилия, что мешает расслабиться. Когда человек визуализирует, происходит обратное: он сам не замечает, как все его мышцы расслабляются, а тело приходит в состояние покоя.

Исследователи рекомендуют перед сном с закрытыми глазами представлять приятные для прогулки места, например, в саду или в лесу, и мысленно подключать все каналы восприятия, чтобы увидеть, услышать и почувствовать всё: краски зелени, ароматы цветов, хвойные запахи, журчание воды в озере, пение птиц. Можно представлять места детства, связанные с приятными воспоминаниями, и "прогуливаться" по ним. Если регулярно выполнять эту практику, постепенно сон должен наладиться.

Уточнения

Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — общее название приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.

