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Врач предупреждает мужчин: как не навредить себе, используя термобельё зимой

1:11
Здоровье

Врач-дерматовенеролог Татьяна Гайдина предупредила о рисках, связанных с использованием термобелья в холодное время года.

Зимний отдых
Фото: commons.wikimedia.org by Jeff Hopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зимний отдых

Она объяснила, что надевать термобелье следует с учетом продолжительности пребывания на улице.

В случае кратковременного выхода на мороз, например, чтобы дойти от дома до транспорта, термобелье не требуется. Оно может даже навредить, вызвав перегрев и связанные с этим проблемы. Длительное пребывание в плотном термобелье в теплом помещении, например, в метро, также может привести к нежелательным последствиям, таким как опрелости и дерматит. Кроме того, перегрев может негативно сказаться на сперматогенезе — нормальному образованию мужских половых клеток.

Однако для тех, кто работает на свежем воздухе зимой, термобелье является необходимым элементом одежды. Оно помогает защитить организм от переохлаждения, которое может привести к серьезным проблемам с мочеполовой системой и органами малого таза. Переохлаждение также может стать причиной развития респираторных заболеваний, добавила врач в разговоре с Life.ru.

Уточнения

Термобельё или функциона́льное ни́жнее бельё, — особое нижнее бельё, сохраняющее тепло.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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