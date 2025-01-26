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Уход за кожей лица в морозы: главные правила

1:07
Здоровье

Зимой кожа лица особенно уязвима, и без должного ухода она может столкнуться с сухостью, раздражением и другими проблемами. Чтобы защитить кожу в холодное время года, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Китаянка
Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Китаянка

Основное внимание стоит уделить увлажнению. Средства с гиалуроновой кислотой помогают восполнить влагу и питают кожу изнутри. Такие продукты желательно использовать ежедневно.

Перед выходом на улицу важно наносить ветрозащитный крем, чтобы предотвратить негативное воздействие холодного ветра. Также не забывайте о физических мерах защиты, таких как шарф или капюшон.

Еще один важный аспект ухода за кожей зимой — использование средств с высоким SPF-фактором. Даже в морозные солнечные дни ультрафиолетовые лучи могут быть агрессивными, поэтому защита от солнца остается актуальной круглый год.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать неприятностей с кожей и сохранить её здоровье и красоту в любую погоду.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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