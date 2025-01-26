Названы вредные компоненты в колбасе и сосисках

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, действительно подрывают здоровье, но не стоит забывать и о другом враге — еде. Точнее, о вредных продуктах, которые могут оказаться на вашем столе.

Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колбасные изделия

Наибольшую опасность представляют сардельки, сосиски и колбаса. В их состав входят трансжиры, соя, "мясной клей" и сахар — вещества, которые негативно влияют на организм. Эти компоненты присутствуют в большинстве колбасных изделий, независимо от заявлений производителей и стоимости продукции.

Отказ от таких продуктов или хотя бы значительное сокращение их потребления может стать важным шагом на пути к укреплению здоровья. Простой и полезной альтернативой являются натуральные мясные блюда — например, запечённое или отварное мясо. Ростбиф, приготовленный дома, значительно безопаснее и полезнее покупной колбасы.

Регулярное употребление вредных продуктов увеличивает риск ожирения, диабета и даже онкологических заболеваний. Ответственное отношение к своему питанию — это вклад в ваше здоровье и долголетие.

Уточнения

Кровяна́я колбаса́ (кровянка, чёрный пудинг) — вид колбасы, главным ингредиентом которой является бычья, телячья и/или свиная кровь, очищенная от фибрина (кусочков свернувшейся крови).

