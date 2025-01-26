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Как качество воды сильно влияет на внешность

1:26
Здоровье

Человеческая жизнь немыслима без воды — это факт, который не требует доказательств. Но важно помнить, что качество питьевой воды напрямую влияет на наше здоровье, самочувствие и даже внешний вид.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Некоторые признаки могут подсказать, что вода не подходит для употребления: изменение цвета, запаха или прозрачности. Это сигналы того, что в жидкости содержатся токсины, которые могут причинить вред организму.

Исследования в США показали, что в водопроводной воде могут находиться опасные вещества, такие как мышьяк и радиоактивные элементы. Регулярное употребление такой воды увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Примеры загрязнений очевидны: если вода мутная, в ней, скорее всего, есть вредные химические вещества. Желтоватый оттенок воды часто связан с избыточным содержанием железа, меди или свинца, а зеленоватый цвет сигнализирует о большом количестве меди.

Если от воды исходит тухлый запах, причина кроется в сероводороде, а "рыбный" аромат может указывать на высокое содержание бария. Жёсткость воды, вызванная избытком магния и кальция, незаметно повреждает кожу и волосы. Сухость локонов, зуд и раздражение кожи — типичные последствия её использования.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] "ядовитый") — яд биологического происхождения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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