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Сколько раз за ночь можно ходить в туалет?

Здоровье

Никтурия или ночные походы в туалет — это нормально, если не выходит за возрастные рамки.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Для молодых людей обычная норма — 1 раз за ночь, у тех, кому за 65 лет — 2 раза, а у тех, кому за 90 — 4 раза.

В норме эти подъёмы не должны мешать вам спать. В противном случае это может привести к нарушению сна.

Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что "если человек не может заснуть или проспать достаточно долго, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, у него может быть бессонница".

Если вы встаёте несколько раз за ночь, то вам рекомендуется для начала обратиться к терапевту.

Уточнения

Никтурия — потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз на регулярной основе.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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