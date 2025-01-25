Сколько раз за ночь можно ходить в туалет?

Никтурия или ночные походы в туалет — это нормально, если не выходит за возрастные рамки.
Для молодых людей обычная норма — 1 раз за ночь, у тех, кому за 65 лет — 2 раза, а у тех, кому за 90 — 4 раза.
В норме эти подъёмы не должны мешать вам спать. В противном случае это может привести к нарушению сна.
Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что "если человек не может заснуть или проспать достаточно долго, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, у него может быть бессонница".
Если вы встаёте несколько раз за ночь, то вам рекомендуется для начала обратиться к терапевту.
Никтурия — потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз на регулярной основе.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.