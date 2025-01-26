Генетическое тестирование будущих родителей планируют ввести в России

В России хотят ввести генетическое тестирование для будущих родителей.
Сделать это хотят для того, чтобы оценить риски наследственных заболеваний у ребёнка. Об этом говорилось в поручении президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета по вопросам, касающимся социальной поддержки семей.
"Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний", — написано в поручении.
Предложения по этому вопросу правительство и власти регионов должны внести до 15 мая 2025 года.
Редкие заболевания орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.