Генетическое тестирование будущих родителей планируют ввести в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России хотят ввести генетическое тестирование для будущих родителей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Сделать это хотят для того, чтобы оценить риски наследственных заболеваний у ребёнка. Об этом говорилось в поручении президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета по вопросам, касающимся социальной поддержки семей.

"Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний", — написано в поручении.

Предложения по этому вопросу правительство и власти регионов должны внести до 15 мая 2025 года.

Уточнения

Редкие заболевания орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.

