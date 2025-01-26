Врачи выяснили, какая область мозга связана с патологической ревностью

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди патологически ревнивы. Они не просто подозревают своих партнёров в неверности — они твёрдо убеждены, что те им изменяют, даже если для таких мыслей нет ни малейшей причины. Такое явление названо в медицине синдромом Отелло.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Иногда этот синдром достигает крайней степени, когда ревнивцы начинают не просто шпионить за своими возлюбленными, но и нападают на них. Это может быть последствием шизофрении, злоупотребления алкоголем или если человек принимает наркотики. Бывают случаи, когда человек, который никогда не страдал синдромом Отелло, внезапно становится невозможно ревнивым и изводит своей ревностью вторую половину. Это может произойти после перенесённого инсульта.

Врачи из Университета Касабланки (Марокко) описали в журнале Neurocase случай, когда пациентка, которая 30 лет была счастлива в браке, однажды перенесла инсульт и после этого стала по-страшному ревновать мужа, постоянно проверяла его телефон, шпионила за ним и в конце концов дошла до того, что начала набрасываться на него с ножом.

Женщину пришлось госпитализировать. В результате сканирования её мозга оказалось, что после инсульта больше всего была поражена область мозга, называемая таламусом. Она отвечает в том числе за адекватное восприятие реальности. Когда таламус повреждён, человек начинает мучиться необоснованными навязчивыми идеями и искажённо воспринимает действительность.

Таким образом врачи сделали вывод, что именно таламус является причиной синдрома Отелло. Женщине выписали антипсихотические таблетки, она стала их принимать, и её ревность исчезла без следа.

Уточнения

Ре́вность — негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека в то время, как кто-то другой якобы или действительно получает их от него.

