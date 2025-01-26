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Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского

1:11
Здоровье

Британский офтальмолог Амир Хамид рассказал в интервью Daily Mail, что пробка от шампанского — маленький, но очень опасный для глаз предмет. Когда она вылетает из бутылки, её скорость достигает 89 километров в час. Если она попадёт в глаз, это грозит в лучшем случае серьёзными травмами, в худшем — потерей зрения.

Пробки от шампанского
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пробки от шампанского

Врач привёл в пример недавнее исследование, во время которого специалисты проанализировали случаи, когда пациенты пострадали из-за пробок от различных спиртных напитков. Чаще всего люди слепли на один глаз из-за пробок от шампанского. Специалист дал несколько советов по технике безопасности, связанной с этим напитком.

Перед тем как открывать шампанское, его нужно охладить до 6—10 градусов, потом наклонить под углом 30 градусов. Когда бутылка уже в руках у того, кто будет её открывать, горлышко должно быть направлено в сторону людей. Затем следует взяться свободной рукой за пробку и плавно поворачивать бутылку в сторону. При правильном выполнении действий будет слышен звук шипения, и тогда пробка не выстрелит.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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