Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского

Британский офтальмолог Амир Хамид рассказал в интервью Daily Mail, что пробка от шампанского — маленький, но очень опасный для глаз предмет. Когда она вылетает из бутылки, её скорость достигает 89 километров в час. Если она попадёт в глаз, это грозит в лучшем случае серьёзными травмами, в худшем — потерей зрения.
Врач привёл в пример недавнее исследование, во время которого специалисты проанализировали случаи, когда пациенты пострадали из-за пробок от различных спиртных напитков. Чаще всего люди слепли на один глаз из-за пробок от шампанского. Специалист дал несколько советов по технике безопасности, связанной с этим напитком.
Перед тем как открывать шампанское, его нужно охладить до 6—10 градусов, потом наклонить под углом 30 градусов. Когда бутылка уже в руках у того, кто будет её открывать, горлышко должно быть направлено в сторону людей. Затем следует взяться свободной рукой за пробку и плавно поворачивать бутылку в сторону. При правильном выполнении действий будет слышен звук шипения, и тогда пробка не выстрелит.
Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.