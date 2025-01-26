Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский офтальмолог Амир Хамид рассказал в интервью Daily Mail, что пробка от шампанского — маленький, но очень опасный для глаз предмет. Когда она вылетает из бутылки, её скорость достигает 89 километров в час. Если она попадёт в глаз, это грозит в лучшем случае серьёзными травмами, в худшем — потерей зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пробки от шампанского

Врач привёл в пример недавнее исследование, во время которого специалисты проанализировали случаи, когда пациенты пострадали из-за пробок от различных спиртных напитков. Чаще всего люди слепли на один глаз из-за пробок от шампанского. Специалист дал несколько советов по технике безопасности, связанной с этим напитком.

Перед тем как открывать шампанское, его нужно охладить до 6—10 градусов, потом наклонить под углом 30 градусов. Когда бутылка уже в руках у того, кто будет её открывать, горлышко должно быть направлено в сторону людей. Затем следует взяться свободной рукой за пробку и плавно поворачивать бутылку в сторону. При правильном выполнении действий будет слышен звук шипения, и тогда пробка не выстрелит.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

