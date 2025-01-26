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Эксперт по осанке перечислила минусы горячей йоги

1:22
Здоровье

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" перечислила минусы горячей йоги.

Йога
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йога

Практикующие горячую йогу собираются в специальном помещении с температурой от 30 до 40 градусов. Во время занятий люди обильно потеют. Вместе с потом из организма уходят шлаки и токсины, однако Махова вспомнила о немаловажном моменте: вместе со всем лишним из организма также уходит и вода. Махова отметила, что это существенный минус такого вида йоги, и подчеркнула, что после каждого занятия нужно обязательно пить много воды.

Самый главный недостаток горячей йоги — она подходит не всем людям, а только тем, кому это доступно по состоянию здоровья.

"Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды, поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой", — предупредила Махова.

Людям с хроническими заболеваниями тоже опасно практиковать горячую йогу, поскольку у них может случиться тепловой удар, однако даже у полностью здоровых людей тоже есть своя сложность: они могут заниматься горячей йогой только в специальном помещении, а дома такие занятия невозможны.

Уточнения

Бикрам-йога или «горячая йога»[неизвестный термин] — эффективная практика выполнения упражнений в теплом помещении. Занятия проходят при температуре 40С и высокой влажности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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