Розовая слизь в ванной: скрытая угроза, которую нельзя игнорировать

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь замечали розовую или светло-оранжевую плесень в углах ванной комнаты? На самом деле это вовсе не плесень, а бактерия, которая может стать причиной неприятных последствий.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Уборка ванной

Розовая слизь в ванной — это Serratia Maecenases. Она активно размножается во влажных условиях и питается жировыми отложениями из мыла и шампуня. Если вовремя не принять меры, эта бактерия может стать предвестником появления более опасных плесневых грибков, которые обожают влагу.

Чем это опасно

Для большинства людей бактерия не представляет серьёзной угрозы, но для тех, у кого ослаблен иммунитет, она может вызывать кишечные инфекции, проблемы с мочевыводящей системой или даже инфекцию дыхательных путей. Поэтому важно уделять внимание чистоте ванной комнаты, чтобы не создавать идеальных условий для её размножения.

Как защититься

Несколько простых, но действенных советов:

Сохраняйте сухость. После душа проветривайте помещение, открывайте окна или включайте вытяжной вентилятор.

После душа проветривайте помещение, открывайте окна или включайте вытяжной вентилятор. Регулярно убирайтесь. Дезинфицируйте углы и поверхности, чтобы бактерии не успевали размножаться.

Дезинфицируйте углы и поверхности, чтобы бактерии не успевали размножаться. Избегайте застоя влаги. Следите за состоянием шторки для душа и полотенец — они также могут стать средой для размножения микроорганизмов.

Регулярная уборка и вентиляция помогут значительно снизить риски.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

