Розовая слизь в ванной: скрытая угроза, которую нельзя игнорировать

Вы когда-нибудь замечали розовую или светло-оранжевую плесень в углах ванной комнаты? На самом деле это вовсе не плесень, а бактерия, которая может стать причиной неприятных последствий.
Розовая слизь в ванной — это Serratia Maecenases. Она активно размножается во влажных условиях и питается жировыми отложениями из мыла и шампуня. Если вовремя не принять меры, эта бактерия может стать предвестником появления более опасных плесневых грибков, которые обожают влагу.
Для большинства людей бактерия не представляет серьёзной угрозы, но для тех, у кого ослаблен иммунитет, она может вызывать кишечные инфекции, проблемы с мочевыводящей системой или даже инфекцию дыхательных путей. Поэтому важно уделять внимание чистоте ванной комнаты, чтобы не создавать идеальных условий для её размножения.
Несколько простых, но действенных советов:
Регулярная уборка и вентиляция помогут значительно снизить риски.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.