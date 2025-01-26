Физики выяснили, когда мобильный телефон излучает наиболее опасные волны

Кандидат физико-математических наук Эргаш Нуруллаев объяснил, в какие моменты использование смартфона может быть особенно вредным для здоровья.

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Учёный отметил, что все электронные устройства излучают неионизирующее электромагнитное излучение, которое не способно повреждать ДНК клеток и, следовательно, не представляет непосредственной угрозы для человека.

Однако существуют ионизирующие волны, источниками которых являются медицинские приборы и солнечное излучение. Мобильные телефоны также испускают три типа волн: инфракрасные, радиоволны и низкочастотные волны. Наибольшую интенсивность излучения они демонстрируют во время разговора, когда передают информацию от базовой станции сотовой связи, пишет "Hi-tech Mail".

По словам Нуруллаева, один звонок сам по себе не опасен, но длительное воздействие электромагнитных волн может накапливаться со временем. Особенно это актуально для людей старше 50 лет. Наиболее частым последствием такого воздействия является головная боль, но также возможно снижение иммунитета и развитие психических расстройств.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.

