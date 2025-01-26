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Ужин, который снизит артериальное давление: бананы и орехи перед сном

2:18
Здоровье

Давно уже не секрет, что после 18:00 можно и даже нужно есть. Лёгкий ужин, который следует употреблять за 2-3 часа до сна, может принести немалую пользу для здоровья. Главное — выбирать продукты, которые легко усваиваются и не задерживаются в желудке.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Правильно подобранные блюда для ужина способны не только улучшить качество сна, но и снизить артериальное давление. Диетолог Мэгги Мун рекомендует обратить внимание на орехи и бананы, особенно тем, кто страдает от гипертонии.

"Орехи и бананы богаты калием и магнием — минералами, которые играют важную роль в организме. Эти элементы входят в состав диеты DASH, разработанной для снижения артериального давления", — говорит Мэгги, которую цитирует издание Verywellhealth.

Эффективность диеты DASH подтверждена научными исследованиями. Согласно статье в Journal of the American Heart Association, соблюдение этой диеты может снизить артериальное давление в среднем на 7-3,5 мм рт. ст. Таким образом, диета DASH является эффективным методом борьбы с гипертонией.

По словам Мэгги, многие люди сталкиваются с избытком натрия и недостатком калия в своем рационе. Калий помогает организму выводить лишнюю соль, что способствует снижению давления. Магний, хотя и менее эффективен, также важен для гипертоников, так как его недостаток может снижать уровень калия. Вместе эти минералы расслабляют кровеносные сосуды и снижают давление.

Употребление небольшого количества бананов и орехов по вечерам может стать полезной привычкой. Эти продукты содержат растительные белки, клетчатку и обеспечивают организм энергией. Однако важно не переусердствовать с такими перекусами. Оптимальная порция — один небольшой банан и не более 30 граммов орехов.

Диетолог также предостерегает от замены натуральных продуктов биодобавками, содержащими кальций и магний. БАДы могут быть опасны для здоровья, и их следует принимать только по рекомендации врача.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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