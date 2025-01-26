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Уникальный чай от доктора Мясникова: ключ к здоровью сердца и защите от тромбов

1:01
Здоровье

Существует множество сортов чая по всему миру. В нашем регионе под этим термином понимают разнообразные травяные смеси, подходящие для заваривания кипятком. Доктор Александр Мясников рассказал о том, какой из них благоприятно влияет на здоровье сердца.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

В ходе эфира программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест среди самых опасных недугов в глобальном масштабе, и особо выделил тромбоз.

Для снижения риска образования тромбов важно соблюдать принципы здорового питания, а также употреблять липовый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, помогает нормализовать артериальное давление и снижает вероятность развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

"Липовый чай — это не просто вкусный напиток, но и настоящий эликсир для здоровья сосудов", — подчеркнул врач.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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