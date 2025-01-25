Как солнечные бури могут нарушить ваш день — неожиданные последствия

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что солнечные вспышки могут влиять на ваше самочувствие? В 2025 году ожидается необычайная активность Солнца, которая может вызвать мощные геомагнитные бури.

Фото: commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Солнце светит сквозь тучи

Магнитные бури и здоровье

Метеочувствительные люди уже испытывают физические недомогания во время магнитных бурь. Профессор Алексей Юрасов из РТУ МИРЭА в интервью RT подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние этих явлений на организм человека.

Кому опасно

Особую зону риска составляют жители городов, постоянно окруженные электромагнитными полями. В период геомагнитных бурь можно столкнуться со следующими симптомами:

Головные боли

Усталость

Раздражительность

Другие неприятные ощущения

Механизм Воздействия

"Некоторые люди более чувствительны к изменениям магнитного поля и ощущают дискомфорт во время геомагнитных бурь", — отметил профессор Юрасов. Солнечные вспышки воздействуют на биологические процессы в организме, однако эта тема до сих пор недостаточно изучена.

Что делать при недомогании

Если вы чувствуете ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу. Специалисты помогут подобрать подходящее лечение и снизить негативное воздействие.

Следите за новостями о солнечной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в вашем самочувствии.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

