Как солнечные бури могут нарушить ваш день — неожиданные последствия

Знаете ли вы, что солнечные вспышки могут влиять на ваше самочувствие? В 2025 году ожидается необычайная активность Солнца, которая может вызвать мощные геомагнитные бури.
Метеочувствительные люди уже испытывают физические недомогания во время магнитных бурь. Профессор Алексей Юрасов из РТУ МИРЭА в интервью RT подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние этих явлений на организм человека.
Особую зону риска составляют жители городов, постоянно окруженные электромагнитными полями. В период геомагнитных бурь можно столкнуться со следующими симптомами:
"Некоторые люди более чувствительны к изменениям магнитного поля и ощущают дискомфорт во время геомагнитных бурь", — отметил профессор Юрасов. Солнечные вспышки воздействуют на биологические процессы в организме, однако эта тема до сих пор недостаточно изучена.
Если вы чувствуете ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу. Специалисты помогут подобрать подходящее лечение и снизить негативное воздействие.
Следите за новостями о солнечной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в вашем самочувствии.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.