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Как солнечные бури могут нарушить ваш день — неожиданные последствия

1:31
Здоровье

Знаете ли вы, что солнечные вспышки могут влиять на ваше самочувствие? В 2025 году ожидается необычайная активность Солнца, которая может вызвать мощные геомагнитные бури.

Солнце светит сквозь тучи
Фото: commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солнце светит сквозь тучи

Магнитные бури и здоровье

Метеочувствительные люди уже испытывают физические недомогания во время магнитных бурь. Профессор Алексей Юрасов из РТУ МИРЭА в интервью RT подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние этих явлений на организм человека.

Кому опасно

Особую зону риска составляют жители городов, постоянно окруженные электромагнитными полями. В период геомагнитных бурь можно столкнуться со следующими симптомами:

  • Головные боли
  • Усталость
  • Раздражительность
  • Другие неприятные ощущения
  • Механизм Воздействия

"Некоторые люди более чувствительны к изменениям магнитного поля и ощущают дискомфорт во время геомагнитных бурь", — отметил профессор Юрасов. Солнечные вспышки воздействуют на биологические процессы в организме, однако эта тема до сих пор недостаточно изучена.

Что делать при недомогании

Если вы чувствуете ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу. Специалисты помогут подобрать подходящее лечение и снизить негативное воздействие.

Следите за новостями о солнечной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в вашем самочувствии.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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