Почему стоит пить лимонную воду каждый день?

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О воде с лимоном ходят самые разные слухи. Безусловно, она приносит много пользы, но только при умеренном употреблении, отмечает терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Вода сама по себе, даже без добавления лимона, играет важную роль для нашего организма. Мы состоим из значительного количества жидкости, поэтому стоит регулярно пить чистую и теплую воду. Лимонная вода может стать приятным дополнением к вашему рациону, но не следует считать ее универсальным средством.

"Как только вы встали, выпивайте стакан воды, хотите, пейте с лимоном. Многие люди простую воду пить не могут, а воду с лимоном пьют. Чуть-чуть преувеличенно целительное свойство, но, естественно, в лимоне есть огромный плюс", -сообщает "Газета.Ru".

Важно помнить, что употреблять воду с лимоном стоит лишь в том случае, если отсутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если вы страдаете от изжоги, гастрита или других заболеваний, лучше ограничиться обычной водой без цитрусовых.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

