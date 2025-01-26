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Почему стоит пить лимонную воду каждый день?

1:08
Здоровье

О воде с лимоном ходят самые разные слухи. Безусловно, она приносит много пользы, но только при умеренном употреблении, отмечает терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Вода сама по себе, даже без добавления лимона, играет важную роль для нашего организма. Мы состоим из значительного количества жидкости, поэтому стоит регулярно пить чистую и теплую воду. Лимонная вода может стать приятным дополнением к вашему рациону, но не следует считать ее универсальным средством.

"Как только вы встали, выпивайте стакан воды, хотите, пейте с лимоном. Многие люди простую воду пить не могут, а воду с лимоном пьют. Чуть-чуть преувеличенно целительное свойство, но, естественно, в лимоне есть огромный плюс", -сообщает "Газета.Ru".

Важно помнить, что употреблять воду с лимоном стоит лишь в том случае, если отсутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если вы страдаете от изжоги, гастрита или других заболеваний, лучше ограничиться обычной водой без цитрусовых.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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