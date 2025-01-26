Почему стоит пить лимонную воду каждый день?

О воде с лимоном ходят самые разные слухи. Безусловно, она приносит много пользы, но только при умеренном употреблении, отмечает терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
Вода сама по себе, даже без добавления лимона, играет важную роль для нашего организма. Мы состоим из значительного количества жидкости, поэтому стоит регулярно пить чистую и теплую воду. Лимонная вода может стать приятным дополнением к вашему рациону, но не следует считать ее универсальным средством.
"Как только вы встали, выпивайте стакан воды, хотите, пейте с лимоном. Многие люди простую воду пить не могут, а воду с лимоном пьют. Чуть-чуть преувеличенно целительное свойство, но, естественно, в лимоне есть огромный плюс", -сообщает "Газета.Ru".
Важно помнить, что употреблять воду с лимоном стоит лишь в том случае, если отсутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если вы страдаете от изжоги, гастрита или других заболеваний, лучше ограничиться обычной водой без цитрусовых.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.