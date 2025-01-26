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Врачи в Москве расплели пациентке пальцы ног

1:07
Здоровье

Врачи одного из московских центров травматологии помогли женщине с неприятным дефектом, который доставлял ей множество неудобств. У пациентки первый палец ноги переплёлся со вторым. Неестественное положение пальцев привело к постоянной боли при ходьбе. Кроме того, женщина стеснялась внешнего вида своих ног. Об этом сообщается в телеграм-канале Депздрава Москвы.

Женские ноги
Фото: unsplash.com by Caitlyn Wilson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги

Врачи провели операцию, во время которой сделали надрезы в области второго пальца и на внутренней стороне стопы. Благодаря этим хирургическим манипуляциям медики сумели вернуть пальцам ног пациентки первоначальный вид.

"Мы смогли восстановить анатомически правильное положение пальцев: это не только избавило пациентку от болей, но и вернуло красоту её ногам", — поделился врач Александр Кардавин.

Он добавил, что этот дефект называется Hallus Valgus (шишка на стопе) и встречается довольно часто. Теперь, чтобы закрепить эффект от операции, счастливая пациентка должна будет полтора месяца носить обувь Барука.

Уточнения

Па́льцы стопы́ па́льцы ноги́ — части стопы человека, которые являются наиболее дистальными по отношению к телу. Будучи важной частью двигательного аппарата, они во время передвижения (ходьбы и бега) вместе со стопой выдерживают вес тела, перемещают его и помогают сохранять равновесие при изменении положения центра тяжести.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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