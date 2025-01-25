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Ваша кожа зимой: советы косметолога

1:35
Здоровье

Холодное время года становится настоящим испытанием для кожи. Мороз, ветер и сухой воздух могут привести к раздражению, шелушению и потере влаги. Косметолог Мария Калинина дала несколько рекомендаций, как защитить кожу лица зимой.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Увлажнение — ключ к здоровой коже

В зимний период кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Средства с гиалуроновой кислотой отлично справляются с этой задачей, восполняя недостаток влаги и питая кожу изнутри.

Эксперт советует:

  • Использовать кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой ежедневно.
  • Наносить их на очищенную кожу, чтобы обеспечить максимальное впитывание.

Защита от ветра и холода

Перед выходом на улицу важно нанести ветрозащитный крем, который создаст барьер между кожей и агрессивной окружающей средой.

Косметолог также рекомендует:

  • Носить шарф или капюшон, чтобы минимизировать воздействие холодного воздуха.
  • Избегать прямого контакта кожи с ветром.

Не забывайте о солнцезащите

Зимой, особенно в ясные морозные дни, солнечные лучи могут быть не менее агрессивными, чем летом. Использование кремов с высоким SPF-фактором поможет предотвратить фотостарение и появление пигментных пятен.

Итог

Зимой кожа нуждается в особом уходе. Увлажнение, защита от ветра и холода, а также солнцезащитные средства помогут сохранить её здоровье и красоту даже в самые морозные дни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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