Ваша кожа зимой: советы косметолога

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодное время года становится настоящим испытанием для кожи. Мороз, ветер и сухой воздух могут привести к раздражению, шелушению и потере влаги. Косметолог Мария Калинина дала несколько рекомендаций, как защитить кожу лица зимой.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Увлажнение — ключ к здоровой коже

В зимний период кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Средства с гиалуроновой кислотой отлично справляются с этой задачей, восполняя недостаток влаги и питая кожу изнутри.

Эксперт советует:

Использовать кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой ежедневно.

Наносить их на очищенную кожу, чтобы обеспечить максимальное впитывание.

Защита от ветра и холода

Перед выходом на улицу важно нанести ветрозащитный крем, который создаст барьер между кожей и агрессивной окружающей средой.

Косметолог также рекомендует:

Носить шарф или капюшон, чтобы минимизировать воздействие холодного воздуха.

Избегать прямого контакта кожи с ветром.

Не забывайте о солнцезащите

Зимой, особенно в ясные морозные дни, солнечные лучи могут быть не менее агрессивными, чем летом. Использование кремов с высоким SPF-фактором поможет предотвратить фотостарение и появление пигментных пятен.

Итог

Зимой кожа нуждается в особом уходе. Увлажнение, защита от ветра и холода, а также солнцезащитные средства помогут сохранить её здоровье и красоту даже в самые морозные дни.