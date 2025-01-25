Ваша кожа зимой: советы косметолога

Холодное время года становится настоящим испытанием для кожи. Мороз, ветер и сухой воздух могут привести к раздражению, шелушению и потере влаги. Косметолог Мария Калинина дала несколько рекомендаций, как защитить кожу лица зимой.
В зимний период кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Средства с гиалуроновой кислотой отлично справляются с этой задачей, восполняя недостаток влаги и питая кожу изнутри.
Эксперт советует:
Перед выходом на улицу важно нанести ветрозащитный крем, который создаст барьер между кожей и агрессивной окружающей средой.
Косметолог также рекомендует:
Зимой, особенно в ясные морозные дни, солнечные лучи могут быть не менее агрессивными, чем летом. Использование кремов с высоким SPF-фактором поможет предотвратить фотостарение и появление пигментных пятен.
Зимой кожа нуждается в особом уходе. Увлажнение, защита от ветра и холода, а также солнцезащитные средства помогут сохранить её здоровье и красоту даже в самые морозные дни.
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