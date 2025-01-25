Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить тефтели так, чтобы они не разваливались
Спасение роз: как преодолеть перепревание и вернуть здоровье
Первые шаги в сноубординге: как выбрать снаряжение без ущерба для кошелька
Магнитные бури: как оставаться в форме даже в трудные дни
Томаты на вашем огороде: что делать, чтобы получить урожай
Накипь в стиральной машине? Решение есть, и оно проще, чем вы думаете
Корм-холистик для кошек: что это такое, и в чём его преимущества
После ЧП с танкерами пляжи Кубани очищены от загрязнения
Ремонт автомобиля: 5 секретов, которые помогут вам сэкономить

Чем опасна колбаса: правда о её составе

1:35
Здоровье

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, давно признаны врагами крепкого здоровья. Однако мало кто задумывается, что вредной может быть и еда.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Что скрывается в колбасе

Сардельки, сосиски и колбасы — продукты, которые заслужили сомнительную репутацию. В их состав нередко входят сахар, трансжиры, соя, "мясной клей" и другие нежелательные добавки. Даже если производитель обещает натуральный состав, полностью доверять таким заявлениям не стоит, утверждает врач Александр Мясников. Цена продукта при этом не гарантирует его полезности.

Как сократить вред

Чтобы минимизировать риск для здоровья, лучше сократить употребление колбасных изделий. Постарайтесь свести их присутствие в рационе к минимуму.

На замену сосискам и сарделям идеально подойдут:

  • Отварное мясо.
  • Запечённое мясо.
  • Ростбиф.

Как отмечает специалист, эти блюда куда полезнее любых магазинных изделий.

Последствия неправильного питания
Увлечение колбасой может привести к таким серьёзным проблемам, как ожирение, диабет и даже онкологические заболевания. Внимательное отношение к своему рациону — это ключ к хорошему самочувствию.

Итог

Выбор в пользу здоровой пищи способен избавить вас от многих проблем со здоровьем. Прислушайтесь к совету врача: сделайте мясо основой вашего рациона и откажитесь от сомнительных продуктов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы
Туризм
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Цвета в одежде, которые помогают выглядеть моложе
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Как правильно готовить филе курицы, чтобы оно не стало сухим
Опасные симптомы: когда головная боль может стоить здоровья
Пыль больше не проблема: простой метод для идеального порядка
Как спастись от аварии при отказе тормозов: жизненно важные рекомендации
Базовый обувной гардероб на раннюю весну
После чего нельзя выращивать капусту: 3 распространённые ошибки дачников
Круизным лайнерам закрывают доступ в Ниццу — что изменится с 1 июля
Три продукта — десять салатов: быстрые рецепты для неожиданных гостей
Садальский рассказал, как певец Юлиан переехал жить к Нонне Мордюковой
Питание без аллергии: топ-5 гипоаллергенных белков для ваших собак и кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.