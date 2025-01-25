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Почему не бывает толстых китаянок: 6 хитростей, которые помогают им оставаться стройными

3:44
Здоровье

Китайские женщины тщательно следят за своей внешностью, однако им не нужно для этого ходить в салоны красоты и платить за дорогие процедуры. Китаянки знают простые, не требующие особых усилий и эффективные способы оставаться стройными и молодыми.

Китайская кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайская кухня

1. Сразу после пробуждения — массаж ушей, живота и ступней

Это легко, быстро и выполняется утром прямо в постели. После пробуждения важно активировать множество точек, связанных с различными системами и мышцами. Во время массажа информация передаётся в связанные с массируемыми точками зоны, и таким образом улучшаются обменные процессы. Как только китаянки просыпаются, они начинают тереть уши указательными и большими пальцами от ушных раковин вверх, а также живот ладонями по часовой стрелке. Встав с постели, китаянки делают массаж ступней.

2. Согревание ног и шеи

Китаянки советуют всегда держать ноги в тепле, особенно когда холодно. Ноги имеют не только множество точек и рефлексогенных зон, но и свойство терморегуляции. Когда ваши ноги холодные, вы тоже замерзаете, и наоборот. Также важно согревать шею. Холод оказывает негативное влияние на мышцу, отвечающую за поворот шеи в сторону, и состояние лица. Если не закрывать шею на холоде шарфом или платком, это приведёт к старению шеи и не лучшим образом отразится на овале лица.

3. Частое расчёсывание волос

Очень полезно расчёсывать волосы, особенно массажной расчёской. Это самый простой и доступный способ массажа головы и расслабления кожи головы, важный для общего состояния здоровья, молодости, активного роста волос, а также предотвращения выпадения волос. Расчёсывание волос помогает ускорить обменные процессы в коже головы, волосяные фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ, а волосы растут быстрее, становятся красивее и меньше выпадают. При расчёсывании важно уделять внимание не только самим волосам, но и коже.

4. Долгое пережёвывание пищи и питьё тёплой воды

Китаянки пережёвывают каждый кусок в среднем 40 раз. Твёрдую пищу они пережёвывают чуть больше, мягкую — чуть меньше, и организм оздоравливается. Из-за постоянной нехватки времени многие из нас едят быстро и плохо пережёвывают пищу. Кроме того, китайские женщины пьют не холодную, а тёплую воду. В течение дня можно пить её в любых количествах, особенно после пробуждения, перед завтраком. Тёплая вода улучшает пищеварение, расслабляет и помогает проснуться.

5. Глубокий вдох перед едой

Восточная медицина рекомендует выполнять это простое действие, чтобы уменьшить аппетит и избежать переедания. Это помогает следить за фигурой, особенно тем, кому приходится есть быстро. Просто попробуйте, и вы заметите, что чувство голода перед едой уменьшается. Вам понадобится меньше еды, чтобы насытиться.

6. Выход из-за стола с чувством лёгкого голода

Популярное китайское правило очень эффективно для похудения и улучшения пищеварения: вставайте, прежде чем почувствуете сытость. После еды нашему организму требуется 10—15 минут, чтобы насытиться. Даже если вы будете чувствовать голод, через 10—15 минут это пройдёт.

Уточнения

Кита́йцы — общность людей, объединённых по некоему признаку, связанному с Китаем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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