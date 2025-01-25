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Остановите рак: как витамин B6 помогает снизить риски

2:07
Здоровье

Витамин B6 (пиридоксин) играет ключевую роль в нашем организме, поддерживая множество жизненно важных функций. Он участвует в обмене аминокислот, синтезе серотонина и допамина, поддерживает здоровье иммунной системы, нервной системы, а также помогает производству красных кровяных клеток. Однако дефицит витамина B6 может привести к целому ряду проблем, таких как анемия, дерматит, мышечная слабость, нарушение координации и даже депрессия.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Пиридоксин можно получить из разнообразных продуктов, включая рыбу, мясо, яйца, а также орехи, картофель и бобовые. Важно помнить, что его содержание в продуктах теряется при неправильной тепловой обработке. Например, при варке картофелей или риса большая часть витамина уходит в воду, а при консервировании продуктов можно потерять до 80% пиридоксина. Чтобы сохранить максимальное количество витамина B6, лучше готовить продукты на пару или запекать.

Интересно, что недостаток витамина B6 может не только повлиять на физическое здоровье, но и на психоэмоциональное состояние. Включение в рацион достаточного количества этого витамина способствует улучшению памяти, концентрации и качества сна, что особенно важно для пожилых людей.

К тому же, последние исследования показали, что пиридоксин может снижать риск развития рака толстой кишки и заболеваний глаз, особенно у пожилых людей. Однако важно помнить, что чрезмерный прием витамина также может быть опасен, вызывая нервные расстройства, проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Поэтому перед добавлением добавок с витамином B6 в рацион всегда следует проконсультироваться с врачом.

Для тех, кто решит дополнительно поддерживать уровень витамина в организме, рекомендуется следовать медицинским рекомендациям по дозировке, чтобы избежать возможных негативных последствий от передозировки.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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